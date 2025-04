Stasera avrà inizio la nuova stagione di Matrimonio a prima vista, l’esperimento sociale dove degli estranei si sposano e poi cercano di convivere, con la speranza che possano andare d’amore e d’accordo e decidano di non divorziare. Un esperimento che negli anni non ha raccolto frutti succosi e speranzosi, altri, sono più coloro che hanno stracciato le carte del matrimonio che altro. Tra gli esperti chiamati a mettere insieme le coppie c’è anche il sociologo Mario Abis.

Ma chi è uno dei tre esperti del programma di Real Time? Classe 1948, l’uomo è laureato in Giurisprudenza e dal 1968 si occupa di ricerche sulla comunicazione. Si occupa di analisi e ricerche sistematiche di marketing e nella sua lunga carriera può annoverare il fatto di essere professore all’Università IULM di Milano.

Mario Abis: chi è uno dei tre esperti di Matrimonio a prima vista

Mario Abis, il sociologo di Matrimonio a prima vista, ha insegnato Strategy of Cultural Events (nel corso di laurea dedicato alle arti e spettacolo) e poi anche Statistica e ricerche di mercato nel corso di laurea in comunicazione d’impresa. Piccola curiosità sul suo passato, che non è stato fatto solo di studio e di impegno dal punto di vista professionale: si sa che da giovane è stato un giocatore di pallavolo.

L’uomo ha pubblicato diversi libri tra cui La città verticale, Quella parte di cinema chiamata televisione, Nello stato spettacolo ecc. Purtroppo della sua vita privata non si sa nulla. Oltre a lui nel programma di successo di Real Time, seguito dai più curiosi e da coloro che sono stanchi dei soliti show tradizionali delle altre reti, c’è anche la sessuologa Nada Loffredi e il life coach Andrea Favaretto.

