Nuova stagione di Matrimonio a prima vista e il pubblico abituato a vedere tra gli esperti il sociologo Mario Abis rimarrà un attimo deluso e spaesato perché non ne farà parte nonostante sia presente dalla primissima edizione. Classe 1948, si è laureato in Giurisprudenza e dal ‘68 si occupa di ricerche sulla comunicazione, oltre ad analisi e ricerche sistematiche di marketing.

Non si sanno bene i motivi dietro il suo addio, forse dovuto all’età o ai suoi impegni professionali, ma poco male perché la new entry è la psicologa clinica Giulia Davanzante che darà un po’ di freschezza al team di esperti che raramente azzeccano una coppia nonostante l’impegno profuso. L’appuntamento è per stasera su Real Time.

Il trio di esperti di Matrimonio a prima vista quest’anno sarà composto dalla sessuologa Nada Loffredi, il life coach Andrea Favaretto e la psicologa clinica Giulia Davanzante che va a sostituire Mario Abis. Ma chi sono le coppie che hanno deciso di partecipare a questo esperimento così curioso?

Melissa e Matteo: lei considera la sua famiglia qualcosa di unico e solo negli ultimi tempi riesce ad accettare il suo corpo che è cambiato; lui, invece, ha perso il padre cinque anni fa e da quel momento in poi è considerato l’uomo di casa. Anche lui ha un bel rapporto con la famiglia. Roberta e Luca: lei considera i suoi genitori l’esempio perfetto di amore dato che stanno insieme da 35 anni e nel tempo libera ama cucinare, leggere e ascoltare musica; lui ha un rapporto a dir poco burrascoso con il padre e ha anche un fratellastro. Il suo sogno nel cassetto è quello di avere un orto di cui prendersi cura. Roberta e Dario: lei è molto fiera del suo lavoro che le ha permesso di comprarsi casa. Dedica molto tempo ai viaggi; lui ha perso il padre nel 2016 e considera i suoi amici la sua seconda famiglia.

