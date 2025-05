Il trasferimento da Playa Uva a Playa Dos ha non solo unito i due gruppi dell’Isola dei Famosi 2025, Giovani e Senatori, ma ha anche scatenato malumori e difficoltà per alcuni naufraghi. Uno di questi è Mario Adinolfi, vero protagonista di questa edizione, la cui permanenza, tuttavia, potrebbe essere a rischio. In un’edizione messa in crisi dai tantissimi ritiri, Adinolfi potrebbe essere l’ennesimo ostacolo al proseguimento del reality. Il motivo? Le difficoltà che il naufrago sta riscontrando sulla nuova spiaggia.

Nelle settimane trascorse a Playa Uva, Adinolfi è riuscito a creare una sua routine e trovare le sue piccole comodità, nonostante le difficoltà imposte dal suo fisico. Cambiare playa è risultato per lui più complicato di quanto si aspettasse e ne ha spiegate le motivazioni alle telecamere dell’Isola dei Famosi 2025.

Mario Adinolfi in difficoltà sulla nuova spiaggia all’Isola dei Famosi 2025: permanenza a rischio?

“Playa Dos è durissima!” ha esordito Adinolfi, sfogandosi in confessionale. “Io ho difficoltà enormi, – ha quindi ammesso – le notti iniziano con un vento che fa diventare matti. Io amavo fare bagni anche notturni, qui non c’è spazio per la balneazione perché c’è subito roccia.” Alcune immagini mandate in onda durante l’ultimo daytime hanno infatti dimostrato le difficoltà del naufrago anche nel fare un semplice bagno al mare, colpa di uno ‘scalino’ presente a riva, che Mario riesce a superare soltanto con l’aiuto di un compagno d’avventura. Pur continuando la sua permanenza in Honduras, di fronte a questo sfogo appare chiaro che anche il proseguimento dell’avventura di Adinolfi è attualmente a rischio. Sarebbe l’ennesimo ritiro che porterebbe il programma verso una possibile chiusura anticipata.