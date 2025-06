Mario Adinolfi abbandona l’Isola dei famosi 2025? A lanciare la clamorosa indiscrezione è Deianira Marzano attraverso il suo profilo Instagram dove si legge che il prossimo naufrago ad abbandonare il reality di sopravvivenza sarà lui. Per Mario Adinolfi la permanenza in Honduras si sta dimostrando più dura e complicata del previsto, è in piena crisi e più volte ha ammesso di essere arrivato al limite. Con problemi di peso evidenti, nonostante abbia perso parecchi chili, Adinolfi per sua stessa ammissione ha difficoltà a compiere anche i gesti più semplici come farsi il bagno.

Nel daytime andato in onda nei giorni scorsi, Mario Adinolfi si è lasciato andare ad un lungo sfogo parlando con gli altri naufraghi. Innanzitutto ha ammesso di avere difficoltà persino nel muoversi, perché con il peso che ha ‘camminare sulla sabbia è come muoversi nelle sabbie mobili: è una fatica immensa.’ Poi ha confessato di sentirsi frustato, appesantito, di non riuscire a farsi un bagno in mare e di essere rimasto deluso dagli attacchi degli altri naufraghi sul suo peso e dal fatto che, durante la puntata di mercoledì scorso, alle battuta di Teresana sulla sua obesità il pubblico abbia applaudito.

Mario Adinolfi è sempre più in crisi all’Isola, dopo 26 giorni di permanenza a Cayos Cochinos il naufrago è al limite non solo dal punto di vista mentale ma anche fisico. Del resto le privazioni a cui sono sottoposti i concorrenti mettono a dura prova, gli organizzatori, poi, non suoi confronti erano stati più benevoli concedendogli dei comfort extra come una panchina, un letto e l’esonero da le prove fisiche più intense ma a quanto pare non è bastato. “Soffro, non dormo, non riesco a vivere.” si è sfogato Adinolfi, sarà il prossimo naufrago a ritirarsi dal reality? Mario Adinolfi abbandona l’Isola dei famosi 2025? Sarebbe l’ennesimo concorrente a lasciare prima del previsto ed un grave danno per tutto il programma che, in quale caso, non solo dovrebbe fare i conti con l’ennesimo addio ma perdere un concorrente molto importante per le dinamiche del reality.