Mario Adinolfi ha fatto il suo esordio all’Isola dei Famosi 2025 palesando sin da subito i suoi limiti in quest’avventura. Per questioni di peso, il concorrente sarà impossibilitato ad affrontare molte prove e potrà partecipare non sempre attivamente alla vita sull’Isola. Un discorso che Vittoria Gentili ha tenuto a fare sin dal suo arrivo in Honduras, chiedendo ad Adinolfi di fare chiarezza anche con gli altri concorrenti.

“Avrai bisogno dell’aiuto dei tuoi compagni, – ha detto la conduttrice all’ex deputato – per questo per me è giusto che tu metta le cose in chiaro, in maniera che facciamo un accordo prima di cominciare”. Mario Adinolfi, arrivato in palapa, ha perciò subito stretto questo accordo con gli altri naufraghi, chiarendo i suoi limiti ma dichiarando anche come lui sarà loro utile.

Mario Adinolfi fa un patto con i naufraghi all’Isola dei Famosi 2025: “Non sono prestante come voi, perciò…”

“Io non sono prestante come tanti di loro anche se vorrei esserlo, quindi vi invidio tutti! – ha esordito, ironico, Adinolfi – Ho delle oggettive fragilità, e devo dire che ho avuto anche molta gentilezza, anche dai più giovani, che hanno mostrato apertura e aiuto costante.” Ecco, allora, come cercherà di contribuire all’Isola dei Famosi: “Posso promettere che, accanto all’aiuto di cui ho bisogno, ricambierò con la volontà di motivare in ciò che stiamo facendo, che potrebbe venir meno in questo percorso, e dar senso ai percorsi dolorosi, che ho vissuto prima di voi. Ci daremo la mano reciprocamente anche nei momenti di angoscia ma anche nell’esaltazione, dove sarò benzina sul fuoco. Ci sarà anche dialogo e cercherò di dare la risposta a ciò che chiederete”. Un accordo che tutti i concorrenti hanno accettato.