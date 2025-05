Mario Adinolfi: quanto pesa prima dell’Isola dei Famosi 2025

Mario Adinolfi è tra i concorrenti più attesi dell‘Isola dei Famosi 2025. Il suo nome, ufficializzato dal reality, ha scatenato la curiosità degli appassionati del reality che, da mercoledì 7 maggio 2025, sono pronti a seguire le avventure nei naufraghi dall’Honduras. Tra varie prove e sfide, il format non cambia: oltre a sopravvivere sull’Isola, i concorrenti dovranno fare i conti con la mancanza di cibo. Un dettaglio non di poco conto e che contribuisce ad innervosire i concorrenti. L’assenza di cibo è, forse, la cosa che spaventa più di tutti Mario Adinolfi che, prima di partire per l’Honduras, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il giornale svelando quanti chili pesa attualmente.

Mario Adinolfi, inoltre, ha spiegato anche il motivo per cui ha deciso di partecipare al reality nonostante la prova sia assolutamente difficile e, soprattutto, l’ultima cosa mangiata prima di partire ufficialmente per l’Honduras dove sarà alle prese con un pugno di riso al giorno.

Mario Adinolfi: quanto pesa e perché partecipa all’Isola dei Famosi 2025

Mario Adinolfi arriva all‘Isola dei Famosi 2025 con un peso davvero importante. «Non si è mai vista una persona che pesa 200 kg partecipare a una condizione estrema di sopravvivenza. È complesso anche perché molti dei miei compagni d’avventura sono giovani nel pieno della forma fisica. Tutto questo preoccupa anche me, ma proprio perché sembra impossibile, ho deciso di farlo per dimostrare che si può rendere possibile anche l’impossibile», le sue parole a Il Giornale.

«Prima di partire mangerò un piatto di spaghetti alle vongole veraci di mia moglie», ha aggiunto (l’intervista è stata rilasciata prima della partenza per l’Honduras, ndr). Infine, Adinolfi ha svelato la reazione della moglie Silvia Pardolesi quando ha svelato che avrebbe partecipato all’Isola: «Inizialmente ha pensato che fosse uno scherzo. Ora, però, devo dire che è la mia principale tifosa insieme alle mie figlie. Per me è una prova difficile», ha concluso.