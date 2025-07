Mario Adinolfi e il toccante discorso sulla malattia di sua figlia Clara all’Isola dei Famosi 2025: “Uno dei peggiori mali di questo tempo…”.

Si è ampiamente raccontato della versione inedita di Mario Adinolfi emersa nel corso della sua esperienza all’Isola dei Famosi 2025; un lato emotivo, toccante, una sensibilità che mai aveva mostrato nelle vesti di voce controcorrente e divisiva dal punto di vista di temi sociali e politici. Nel corso della finale del reality è emersa nuovamente questa sfumatura inedita e ancora una volta, a destare le lacrime, è stato un racconto relativo a sua figlia Clara.

Chi è Clara, la figlia di Mario Adinolfi che lotta con l’anoressia/ “Spero sia tenace come me”

Già nelle precedenti puntate Mario Adinolfi aveva accennato al calvario che sta vivendo sua figlia Clara, alle prese con la malattia. La giovane vive infatti il tunnel dell’anoressia e sta lottando ogni giorno per emergere da questo momento di vita così difficile. Emblematica la rivelazione del giornalista e concorrente dell’Isola dei Famosi 2025 nel corso della finale: “Sono qui per lei”. E’ Veronica Gentili poi a spiegare meglio, svelando di un commovente scambio di promesse tra padre e figlia per riscoprire in maniera reciproca la forza d’animo necessaria per vivere le rispettive battaglie.

Chi è Silvia Pardolesi, la moglie di Mario Adinolfi/ Il rapporto con le figlie Joanna Benedetta e Clara

Mario Adinolfi, toccante dedica della figlia Clara all’Isola dei Famosi 2025: “Pensavo che non avresti resistito, invece…”

Le lacrime di Mario Adinolfi nel corso della finale dell’Isola dei Famosi 2025 sono irrefrenabili quando arriva il videomessaggio di sua figlia Clara: “Papà sei stato fortissimo, pensavo avresti resistito pochissimo e invece sei in finale. Mi è davvero piaciuto come ti sei relazionato con gli altri naufraghi e di come hai affrontato le sfide. Siamo tutti molto fieri di te, in primis io; ti aspettiamo a braccia aperte e ti vogliamo tanto bene! Forza papà!”. Il giornalista, nel pieno della commozione, commenta così: “Lei sa che sono orgoglioso di lei, solo questo conta perchè sono qui per lei… Sta lottando contro uno dei mali di questo tempo, che ti fa sentire improbabile allo specchio, ma lei deve lottare”.