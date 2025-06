Mario Adinolfi è noto per le sue idee che spesso creano discussione e polemica. Per queste stesse idee è stato criticato anche all’Isola dei Famosi 2025, dove, nelle ultime ore, ha avuto un faccia a faccia con Loredana Cannata su un argomento destinato a far discutere (ancora): il veganismo. È noto che Cannata sia vegana e crudista e abbia deciso di portare questo suo ‘credo alimentare’ anche all’Isola.

Nonostante Adinolfi sia invece di ben altro parere, Loredana, sin dall’inizio dell’Isola, sta cercando di ‘aprirlo’ anche al suo pensiero sul cibo. Cosa nella quale finora non è però affatto riuscita, anzi, nel corso di un pranzo che Mario e Loredana hanno avuto la possibilità di consumare come ‘premio’ all’Isola, il giornalista ha palesemente definito le credenze della naufraga sul cibo delle ‘frottole’.

Mario Adinolfi e Loredana Cannata, scontro di idee sul veganismo all’Isola dei Famosi 2025: cosa si sono detti

“Certo che Loredana non molla mai! – ha tuonato Mario Adinolfi quando la naufraga ha cercato nuovamente di parlargli delle sue ideologie sul cibo – Lei comunque ti deve fare la sua predica animalista, vegana, crudista ecc…”. Così ha aggiunto: “Siccome quella veramente per me è una zuppa di frottole, ne avrei fatto a meno ma ho fatto anche a meno di usare questa espressione per evitare conflitti. Erano fuori luogo, perché il momento era veramente di gioia”. Nonostante Cannata abbia, infatti, riaperto il discorso, lanciandogli una stoccata: “Manteniamo le buone tradizioni ma non chiudiamoci alle novità e alle evoluzioni.”, lui ha preferito non alimentare la polemica, godendosi invece il momento. “Nella vita sono piuttosto faticoso, diciamo così, però questo momento è talmente bello che va salvaguardato dall’Adinolfi ruggente”, ha infatti tagliato corto al tentativo della naufraga.