Mario Adinolfi pronto a tornare in tv dopo l'Isola dei Famosi: la sua proposta

Poche settimane fa, Mario Adinolfi ha concluso la sua avventura all’Isola dei Famosi, conquistando il secondo posto dietro alla vincitrice Cristina Plevani. Un’esperienza intensa, sia dal punto di vista fisico che psicologico, della quale ha parlato a cuore aperto in un’intervista rilasciata a Super Guida Tv. “Lo considero un evento spartiacque nella mia vita. Mi ha conciliato con il mio passato, sotto tanti aspetti”, ha detto. Difatti, Adinolfi ha spiegato che i due mesi trascorsi sull’isola gli hanno permesso di guardarsi dentro e concentrarsi sui progetti futuri, lasciando finalmente alle spalle i dolori passati.

Mario Adinolfi non si arrende dopo l'Isola dei Famosi: "Inizia la seconda fase del dimagrimento"/ Come sta

Successivamente, Adinolfi ha parlato anche dei suoi compagni d’avventura, stilando una sorta di “classifica”. Secondo lui, il concorrente più scorretto è stato Spadino, “colpevole” di aver accettato il fuoco rubato dal gruppo degli adulti. D’altro canto, invece, ha definito Omar il più leale, essendosi dimostrato un vero leader: “Non dimenticherò mai quando mi ha battutoin semifinale e si è messo a piangere”.

Mario Adinolfi sbotta dopo l'Isola 2025: "Non ho avuto nessun privilegio!"/ "Momenti di vera paura per me…"

Mario Adinolfi pronto per altri reality? Cos’ha rivelato

Dopo l’esperienza sull’Isola, Mario Adinolfi si sentirebbe pronto a partecipare a un altro reality? Intervistato da Super Guida TV, il giornalista ha chiarito di non avere intenzione, almeno per il momento, di tornare in gara come concorrente. Tuttavia, ha confessato che gli piacerebbe molto vestire i panni dell’opinionista, un ruolo che sente di poter ricoprire, soprattutto per mantenere il contatto con il pubblico: “Resto a disposizione della rete per fare altro, ma non da concorrente“.