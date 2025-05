Quello che rappresenta Mario Adinolfi lo ha elencato con dovizia di particolari del tutto condivisibili da chiunque abbia un minimo di senso umano la naufraga Loredana Cannata quando lo ha nominato due settimane fa. Gli attacchi verso di lui non finiranno di certo qui e andranno avanti fino a quando il pubblico non lo manderà dritto dritto a casa.

A criticare il suo comportamento ci ha pensato questa volta Patrizia Rossetti, che ha ritrovato un po’ di energia che aveva perso negli ultimi giorni all’Isola dei Famosi: “Lui teme la donna forte. Non lo amo ancora, le cose che ho sentito sono pesanti”. E nella prossima puntata la conduttrice avrà modo di metterli a confronto oppure no?

“Dovrebbe misurare le parole” ha fatto sapere Patrizia Rossetti a proposito del collega naufrago Mario Adinolfi, tra i più criticati e massacrati sui social per via delle sue idee, “perché le parole hanno un peso”, in special modo sui ragazzi giovani che magari vorrebbero solo un consiglio educato. E poi la conduttrice ha affermato che dovrebbe tornare sui suoi passi se l’intelligenza che dice di avere lo sostiene.

A parlare del naufrago dell’Isola dei Famosi ci ha pensato anche la moglie in un’intervista rilasciata al settimanale Gente: “È un combattente e la vivo con orgoglio”. Ha aggiunto che lui ha deciso di partecipare a un reality show così duro per dimostrare qualcosa a se stesso e agli altri che lo hanno criticato per il suo aspetto fisico. Vuole vincere, ma dovrà vedersela con il televoto.

