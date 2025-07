Chi è Mario Adinolfi, il giornalista arrivato in finale all'Isola dei famosi: "Ho sempre creato scompiglio"

Mario Adinolfi è pronto a vivere una nuova avventura all’Isola dei famosi. Il noto giornalista e divulgatore ha raccontato come si è approcciato all’esperienza che questa sera giungerà al termine in Honduras. Il noto giornalista ha parlato così di questo percorso in una intervista concessa al celebre quotidiano Il Giornale prima di dare il via all’esperienza: “Inizialmente ha pensato che fosse uno scherzo. Ora, però, devo dire che è la mia principale tifosa insieme alle mie figlie. Per me è una prova difficile. Di mezzo c’è la mia specificità: non si è mai vista una persona che pesa 200 kg partecipare a una condizione estrema di sopravvivenza”.

Per Mario Adinolfi l’esperienza all’Isola si sta per concludere in ogni caso nel migliore dei modi, visto che il giornalista è arrivato a giocarsi la vittoria finale con alcuni colleghi, un traguardo non certo scontato fino a qualche giorno fa ma che settimana dopo settimana si è rivelato sempre più alla portata di Adinolfi.

Mario Adinolfi e lo scompiglio

Il caos è sempre stato un suo alleato, molto più della sana e piatta tranquillità. Mario Adinolfi si è espresso a Il Giornale prima dell’Isola dei famosi, le parole del giornalista ricordando il suo modo di essere, ma anche:

“Sono uno che naturalmente ha sempre creato scompiglio, persino in Parlamento quando mi misi a cantare l’inno di Mameli nei giorni in cui nasceva Fratelli d’Italia” ha ricordato il concorrente dell’Isola dei famosi che si giocherà la vittoria finale nel programma di Veronica Gentili con Loredana, Cristina e Omar, oltre a Teresanna e Jey Lillo.

