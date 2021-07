MARIO ADINOLFI CHOC VS FEDEZ E CHIARA FERRAGNI/ “Firmano piano Hitler su eutanasia”

Mario Adinolfi si scaglia nuovamente contro Fedez e Chiara Ferragni, gli influencer che il leader del Popolo della Famiglia ha messo recentemente nel mirino per il loro sostegno al ddl Zan. Questa volta Adinolfi ha attaccato i Ferragnez per aver apposto la propria firma al referendum per l’eutanasia legale, così come fatto fino a questo momento da oltre 170mila italiani. Una mossa che non è piaciuta ad Adinolfi, che su Twitter ha commentato utilizzando parole molto dure nei confronti della coppia più popolare dei social: “Fedez e Ferragni han firmato per l’eutanasia. Garruli, firmano il piano Aktion T4 di Hitler: l’eliminazione degli improduttivi. Dicono: “Vergogna citare Hitler, qui è il malato a chiederla”. Già. Un malato improduttivo come si sente per la società? Un peso, forse? Riflettere“.

FEDEZ E FERRAGNI FIRMANO REFERENDUM EUTANASIA

La pensa in maniera totalmente opposta Marco Cappato, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, che sostiene il referendum: “Sono grato a Chiara Ferragni e Fedez per aver contribuito con la loro firma ad avvicinarci all’obiettivo delle 500.000 firme per il Referendum Eutanasia Legale, per poter dare al popolo italiano la possibilità di scegliere tra eutanasia legale ed eutanasia clandestina, e più in generale per il loro impegno a favore delle libertà civili e della laicità del nostro Paese“, le parole di Marco Cappato, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni. Lo stesso Fedez ha commentato spiegando che se l’eutanasia diventasse legale in Italia “persone con malattie irreversibili con sofferenze insopportabili non dovranno più fare viaggi della speranza all’estero lontano dai propri familiari ma potranno scegliere cosa fare a casa, vicino ai propri cari. Un grandissimo passo avanti per il nostro Paese“. Molto difficile convincere della bontà di questa tesi Mario Adinolfi…

