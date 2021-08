Mario Adinolfi/ “Cibo è elemento di gioia, c’è troppa caccia all’obeso”

Tra i diversi argomenti affrontati oggi a Morning news, s’è parlato anche di dieta e di sovrappeso. Tra gli ospiti del programma di Canale 5 anche Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia: «Non ho mai tentato di mettermi a dieta, ho appena fatto una cena con pizza e porchetta. Al di là delle battute, non ne possiamo più dei divieti: almeno una mangiata fatemela fare. Un momento di convivialità lasciatemelo. A Ferragosto compirò 50 anni e sarà una festa con il ragù di mia mamma».

Mario Adinolfi ha parlato a lungo del suo rapporto con il cibo e in particolare sull’aumento di peso registrato statisticamente a causa della pandemia: «Dipende da come hai vissuto la pandemia. Il cibo è un elemento di compensazione di fattori di stress. E’ anche un elemento di gioia, vedo un po’ di caccia all’obeso. Io rimpiango le spiagge in cui ci portavamo le parmigiane di melanzane e qualche altro manicaretto. Ora non si vedono più e non so se sia un bene». Dopo un botta e risposta cordiale e amichevole con Mauro Coruzzi, in arte Platinette, Mario Adinolfi ha voluto regalare una battuta al pubblico di Morning news: «Meno xanax, più fettuccine: ho fatto tre figlie così, ha funzionato»

