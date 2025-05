Mario Adinolfi, all’Isola dei Famosi 2025, ha espresso chiaramente la sua idea sull’omogenitorialità, dicendosi contrario: “Il papà e la mamma sono il papà e la mamma… non credo che un bambino possa stare con due papà”, ha dichiarato durante una chiacchierata con i compagni naufraghi che hanno avuto reazioni disparate di fronte a queste dichiarazioni. Se sul web si è scatenata la furia di molti utenti, contrari nel dare visibilità ad una persona che manifesta queste ideologie, sull’Isola c’è chi, come Chiara Balistreri, ha espresso la sua totale contrarietà a queste ammissioni.

Mario Adinolfi abbandona l'Isola dei Famosi 2025?/ Naufrago in crisi: "Ho enormi difficoltà, è durissima"

Ma Chiara non è stata l’unica a manifestare la propria opposizione alle ideologie di Adinolfi. Poco dopo, anche Patrizia Rossetti e Carly Tommasini, venute a sapere delle esternazioni del naufrago, hanno detto la loro, intervenendo sulla delicata questione.

Patrizia Rossetti e Carly Tommasini contro le dichiarazioni di Mario Adinolfi sulle famiglie arcobaleno all’Isola dei Famosi 2025

“Mi sono anche stancata di questa storia del padre e la madre nella famiglia tradizionale!” ha tuonato Patrizia Rossetti, sottolineando che la priorità è dare amore e sostentamento ai bambini che ne hanno bisogno, che si tratti di zii, due uomini e due donne. “Non dovrebbe nemmeno esistere questo problema che viene tirato in ballo da certa gente.” ha proseguito, dicendosi ormai neppure disposta a perdere il fiato con Mario.

Mario Adinolfi: "Nessuno può sostituire i genitori biologici"/ Dura reazione di Chiara all'Isola dei Famosi

Per Carly Tommasini, invece, l’errore di Mario Adinolfi sta nel parlare di situazione che non vive e non ha vissuto in prima persona, facendo passare la sua come l’unica verità. “E io non parlo solo di famiglie omogenitoriali, ma anche monogenitoriali – ha ammesso la naufraga – Non si può tagliare tutto con un accetta e dire che una cosa è giusta e tutto il resto è sbagliato.” Di certo, le dichiarazioni di Adinolfi sono destinate a far discutere anche nei prossimi giorni.