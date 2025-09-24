Mario Adinolfi dieta e peso dopo Isola dei famosi 2025, confessione choc: "Devo perdere 48 Kg per questo lotto per mia figlia Clara anoressica"

Mario Adinolfi e la dieta, come sta dopo l’Isola dei famosi 2025: “Peso 175 chili, devo perderne 48”

Mario Adinolfi continua la sua lotta contro l’obesità e continua la dieta che ha iniziato alcuni mesi fa dopo la sua partecipazione all’Isola dei famosi 2025. L’ex politico e personaggio televisivo è ritornato sui social per aggiornare sulle sue condizioni di salute e svelare come procede la sua dieta, quanto pesa e soprattutto come prosegue il suo regime alimentare. Innanzitutto l’ex naufrago ha premesso: “Me lo chiedete, ve lo dico: peso 175 kg, ho rotto anche la barriera del mezzo quintale perso dal 3 maggio 2025 quando lasciai Roma per volare in Honduras. Tornai a Roma con 34 kg persi dai 227.9 iniziali e finii in ospedale.”

Subito dopo Mario Adinolfi ha spiegato che all’Isola dei famosi ha avuto un piccola ricaduta che gli ha fatto riprendere altri 10 Kg ma che grazie all’intervento della equipe medica ha riperso quella decina e pure altri 18 dal 9 luglio e dunque 28 kg in 75 giorni. Insomma senza scendere troppo nei dettaglio, Adinolfi ha confessato che il suo obbiettivo è quello di riuscire a perdere 48 Kg prima di Natale, sempre seguendo tutte le direttive dei medici, prendendo farmaci e facendo molta attività fisica soprattutto lunghe camminate chilometriche.



Mario Adinolfi e la lotta contro l’obesità: “Devo perdere peso anche per mia figlia Clara che combatte contro l’anoressia”

E non è tutto, Mario Adinolfi sul suo peso, la dieta che segue, i farmaci che prendere e la sua lotta contro l’obesità si è lasciato andare ad un lungo sfogo sui social in cui ha ammesso di lottare anche per la figlia Clara che combatte contro un’altra malattia legata al cibo, ai DCA, l’anoressia. “Faccio tutto questo in tandem, come sa chi ha seguito l’Isola, con la mia adorata figlia Clara che combatte la malattia dell’anoressia. Anche stamattina ce lo siamo detti: felicità è la lotta”. ha ammesso Adinolfi trattenendo a stento la commozione.