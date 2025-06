Teresanna Pugliese è il leader di questa settimana all’Isola dei Famosi 2025. Un ‘capo’ che, tuttavia, non ha messo tutti d’accordo e che, anzi, ha sollevato qualche polemica, soprattutto da parte di due naufraghi: Dino Giarrusso e Mario Adinolfi. Il modus operandi della concorrente è apparso a loro (e un po’ anche a Omar Fantini) poco di polso e a tratti in balia degli eventi, il che ha scatenato nei confronti di Teresanna un po’ di critiche.

“Il governo Teresanna 1 manca di un po’ di mordente. – ha esordito, alle telecamere dell’Isola, Mario Adinolfi – Ho cercato persino di sostenerla. Si è innescata una discussione secondo me molto sbagliata sul tema della democrazia”, ha sentenziato, parlando della suddivisione del riso che ha visto in disaccordo proprio Dino Giarrusso con Teresanna.

“Se devo dare un voto a Teresanna con leader è un 3. – ha invece dichiarato Giarrusso alle telecamere dell’Isola – Io avevo un professore al ginnasio che non metteva meno di 4, per dignità. Potrei essere gentile come lui e mettere 4 ma siccome non lo sono metto 3.” Che tra Dino e Teresanna ci sia poca simpatia reciproca è cosa ormai accertata dai numerosi scontri che hanno visto i due protagonisti in queste settimane. L’ultimo si è scatenato per la suddivisione del riso tra pranzo e cena, che Teresanna ha proposto di unire in un solo pasto più soddisfacente. Cosa alla quale si è però opposto proprio Dino, di cui la leader, in confessionale, ha detto: “Il problema lo crea sempre lui così come la polemica. Non è semplice essere leader di un gruppo così, c’è chi semplicemente non accetta il fatto che io potessi dare consiglio o decidere qualcosa.”

