Mario Adinolfi è stato eliminato all'Isola dei Famosi 2025, scatenando la disperazione di Omar Fantini e Cristina Plevani. Poi il colpo di scena

Il televoto flash per il secondo eliminato della semifinale dell’Isola dei Famosi 2025 ha avuto un esito inaspettato: è stato Mario Adinolfi il meno votato dal pubblico e, dunque, il concorrente eliminato nella sfida con Teresanna Pugliese, Cristina Plevani e Omar Fantini. Il risultato ha spiazzato i presenti e in particolare Fantini, convinto che sarebbe stato lui ad essere eliminato dal pubblico dopo la rissa con Dino Giarrusso.

Lo stesso Omar, così come Cristina Plevani – che con Mario hanno creato un forte legame all’Isola – sono scoppiati in lacrime: “È l’ultima persona che avrei voluto eliminare. È stata la persona su cui, quando volevi andare, c’era.”, ha ammesso il naufrago. “Con Mario abbiamo legato un po’ tutti, era quell’amico agli arresti domiciliari che sai sempre dove trovare.”, ha aggiunto Mirko Frezza in studio.

Mario Adinolfi eliminato e poi salvato all’Isola dei Famosi 2025: il colpo di scena dopo le lacrime dei naufraghi

Anche Giuseppe Cruciani, nuovamente ospite in studio all’Isola dei Famosi 2025, si è espresso sull’eliminazione dell’amico: “Mario è stato penalizzato probabilmente da questo televoto flash. In un televoto lungo non avrebbe perso”. Una previsione che, tuttavia non si è avverata poco dopo, quando Mario ha raggiunto Dino Giarrusso e Patrizia Rossetti all’Ultima Spiaggia. Qui, Veronica Gentili ha annunciato che ci sarebbe stato un nuovo televoto flash tra loro e soltanto uno sarebbe tornato in gara nelle vesti di primo finalista dell’Isola dei Famosi 2025. Il pubblico ha deciso di premiare proprio Adinolfi, che torna in gioco più agguerrito che mai.

