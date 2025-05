Si accende l’ostilità tra i due gruppi in gara all’Isola dei Famosi 2025. Il motivo è ancora una volta il fuoco che, nelle ultime ore, ha portato i Senatori e i Giovani a scontrarsi dopo il provvedimento disciplinare che ha colpito entrambi i gruppi. Nunzio e Omar hanno fatto il loro ritorno a Playa Uva dopo due giorni di isolamento a Montecristo (per punizione), e lo spirito dell’Isola ha così restituito il fuoco al Senatori, facendo loro una proposta: mettere il loro fuoco a disposizione dei giovani un’ora al giorno, regalando loro anche una porzione del loro riso di 50 grammi. Proposta che, mossi da compassione, i Senatori hanno accettato, tutti tranne uno: Mario Adinolfi.

Per il naufrago, essendo in un gioco di sopravvivenza, si dovrebbe pensare esclusivamente a se stessi; motivo per il quale, al suo gruppo, ha detto: “Ma se invece battiamo i giovani e li confiniamo alla fame? È così sbagliato prenderci un po’ di vantaggio pure a noi? Siamo noi contro di loro.”

Scoppia la lite tra Nunzio e Mario Adinoldi all’Isola dei Famosi 2025: cos’è successo

Mario Adinolfi avrebbe adottato perciò un ‘atteggiamento più duro’ nei confronti dei Giovani, non dando loro il fuoco, né tantomeno la loro razione di riso extra. Un discorso che, senza saperlo, Teresanna Pugliese ha ascoltato dall’altra parte dell’isola, riportandolo poi ai compagni d’avventura. “Quando ci riuniamo con loro sarà una guerra totale”, ha sentenziato Spadino, parlando col gruppo dei Giovani. Quando il giorno dopo, Teresanna e Nunzio sono tornati dai Senatori per utilizzare il fuoco, il ballerino si è scontrato proprio con Adinolfi: “In questo contesto ogni parola ha un peso! – ha fatto notare Nunzio – In base a uno come la dice ci si può rimanere male… Io mi sto lamentando della gente come Mario”. Adinolfi si è allora infuriato per le parole del ragazzo: “‘Gente come lui’ non mi piace!” ha tuonato, sottolineando di rimanere sulla sua posizione.

