Quanti chili ha perso Mario Adinolfi all'Isola dei Famosi 2025 dopo oltre un mese? Giuseppe Cruciani lo ha svelato in diretta

Continua ad essere lui il grande protagonista dell’Isola dei Famosi 2025: Mario Adinolfi, d’altronde, è un personaggio che crea discussione e anche polemica, sia per le sue idee che per il suo modo di esprimerle. Ma a destare curiosità è anche l’andamento fisico della sua avventura all’Isola. Adinolfi ha infatti segnato il record: quello del concorrente col peso maggiore che abbia mai partecipato al reality. Il giornalista ha infatti deciso di mettersi alla prova nonostante i suoi 220 chili e le evidenti difficoltà che avrebbe avuto in un luogo selvaggio e primo di comfort come l’Isola.

Finora, il suo percorso ha segnato probabilmente il dimagrimento maggiore mai registrato nel primo mese di Isola dei Famosi da parte di un concorrente. Due settimane fa, Veronica Gentili ha annunciato che Mario Adinolfi aveva perso 12 chili in quasi un mese di permanenza, chili che, a quanto pare, sono però aumentati ulteriormente.

Quanti chili ha perso Mario Adinolfi dopo oltre un mese all’Isola dei Famosi 2025

È stato Giuseppe Cruciani, ospite all’Isola dei Famosi 2025 la scorsa settimana proprio per supportare l’amico Mario Adinolfi, a spoilerare che i chili persi dal concorrente sono attualmente 15. Il naufrago ha dunque perso altri 5 chili, il che significa che, di questo passo, potrebbe scendere al di sotto dei 200 chili alla fine dell’avventura in Honduras. Proprio del peso di Adinolfi si è parlato in questi giorni anche in Rai, con Gianmarco Magalli che si è reso protagonista di una gaffe che sta facendo ancora discutere. Proprio in merito al peso del naufrago, Magalli si è lasciato sfuggire la frase: “S’è magnato un cameraman”, che in poche ore ha fatto il giro del web, attirando non poche critiche.

