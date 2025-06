Per Mario Adinolfi l’Isola dei Famosi 2025 rappresenta senza dubbio una prova incredibilmente ardua, e non solo per la fame! Nelle ultime ore l’ex deputato ha sbottato dopo le polemiche scaturite dalla propria puntata e ha criticato duramente le dinamiche che sta vivendo in questi giorni. Dopo la quinta puntata, andata in onda mercoledì 4 giugno 2025, Mario Adinolfi ha parlato insieme a Paolo Vallesi dicendogli di non essere riuscito a dormire bene per via della diretta con Veronica Gentili.

“La trasmissione mi ha fatto rodere le scatole. Deve essere quello che non mi ha fatto dormire“, ha raccontato l’ex deputato che si è sentito fortemente insultato per la sua obesità (ecco quanti chili ha perso). In particolare, gli ha dato molto fastidio sentire l’applauso del pubblico dopo la critica alla sua condizione fisica. Tutto è successo dopo una discussione con la concorrente Teresanna Pugliese, ex tronista e corteggiatrice di Uomini e Donne che si sta facendo valere non poco all’interno dell’Isola dei famosi 2025. Lei ha spiegato di aver visto una sorta di abuso di potere da parte di Mario Adinolfi nei confronti di Chiara, mentre l’ex deputato si è subito rivolto alla Ventura cercando di trovare un aiuto nell’opinionista.

Mario Adinolfi, Simona Ventura contro l’ex deputato: “Da single ho adottato una bambina“

Mario Adinolfi aveva infatti criticato l’adozione delle coppie gay, l’esistenza delle famiglie arcobaleno e non solo, peccato che Simona Ventura sia una madre adottiva che nel 2006 ha portato nella sua famiglia una bambina, a tutti gli effetti sua figlia. “L’ho cresciuta da sola perché l’ho adottata da single e ti assicuro che è stato uno dei regali più grandi della mia vita“, ha raccontato Simona Ventura rispondendo alla critica di Mario Adinolfi contro le famiglie omogenitoriali.

Una risposta che ha lasciato senza parole il concorrente, ma che è continuata in modo ancor più approfondito: “Quello che bisogna ricordare è che un bambino ha bisogno di una persona che gli voglia bene, che lo guidi nella sua vita, che siano madre e padre, due madri, due padri non importa“, ha detto Simona Ventura. Come reagirà Mario Adinolfi nei prossimi giorni? Al momento si trova in nomination.