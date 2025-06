Mario Adinolfi ha uno sfogo dopo la sorpresa della moglie Silvia Pardolesi all'Isola dei Famosi 2025: "Adesso è più difficile stare qua"

La settima puntata dell’Isola dei Famosi 2025 ha regalato a molti concorrenti ancora in gara una sorpresa: l’incontro con un proprio caro. C’è chi ha potuto riabbracciarli dal vivo – come Teresanna Pugliese, Jey Lillo, Loredana Cannata o Omar Fantini -, e chi ha potuto parlarci in video, come Mirko Frezza e Mario Adinolfi. Quest’ultimo, in particolare, si è mostrato molto toccato dall’incontro, seppur virtuale, con la moglie Silvia Pardolesi, tanto da ammettere che le difficoltà di affrontare gli ultimi giorni in Honduras, ora, sono aumentate.

“Adesso che ho rivisto mia moglie è più difficile vivere senza, vivere isolato, vivere con altri di cui mi interessa relativamente.”, ha ammesso Adinolfi in un confessionale fatto dopo la diretta dell’Isola. Così ha aggiunto: “Quindi la nostalgia matura ed è quella lacrima che non scende, la tieni nel cuore e non ti fa star bene.”

Mario Adinolfi scosso dopo la sorpresa della moglie Silvia all’Isola dei Famosi 2025: “Ma non abbandono!”

A chi però si chiede se questo possa mettere al rischio la permanenza di Adinolfi all’Isola dei Famosi, anticipando il suo ritorno in Italia, è lui stesso a rispondere, dicendosi un uomo sempre pronto a portare a termine i suoi obiettivi e percorsi. “Però essendo uno che notoriamente non riesce a mollare, questa cosa alla fine mi porterà a cercare in tutti i modi di andare fino in fondo e, possibilmente – e lì esce fuori il giocatore – vincere.”, ha dichiarato. Obiettivo, d’altronde, reso evidente dalla sua ultima nomination ai danni di Teresanna Pugliese: il giornalista non ha fatto mistero di volerla ‘fare fuori’ dal gioco, tagliando così quasi del tutto il gruppo dei giovani e lasciando in gara soltanto quello dei Senatori. Ma riuscirà in questo obiettivo, che lo accomuna, d’altronde, a Omar Fantini e Cristina Plevani? Lo sapremo domani sera.

