Quanto pesa Mario Adinolfi dopo l'Isola dei Famosi 2025 e quanti chili ha perso? Il giornalista spiega cos'è successo e la sua dieta

Tanti erano convinti che avrebbe vinto l’Isola dei Famosi 2025, invece Mario Adinolfi la vittoria l’ha soltanto sfiorata, conquistando il secondo posto subito dopo la vincitrice Cristina Plevani. D’altronde, il giornalista si è reso protagonista di un percorso molto apprezzato dal pubblico, colpito soprattutto dal desiderio di mettersi alla prova nonostante il suo importante peso. Peso che è calato notevolmente durante il periodo trascorso in Honduras: Adinolfi ha infatti perso 22 chili. Ma cos’è accaduto dal suo ritorno in Italia? È riuscito a mantenere i buoni propositi di perdere peso oppure ha ripreso qualche chilo?

A svelarlo è stato proprio Mario su Instagram, che di fronte alle tante domande curiose dei follower ha ammesso di aver continuato il percorso di dimagrimento, perdendo così altri chili.

Quanti chili ha perso Mario Adinolfi e quanto pesa oggi dopo l’Isola dei Famosi 2025

“Mi continuate a chiedere notizie sul dimagrimento, ringrazio per l’incoraggiamento ma ci sono cose più importanti di cui occuparsi.”, ha esordito Adinolfi nel suo post su Instagram, mostrando il prima e dopo della fede al dito della sua mano: prima stretta, ora ormai larga e da stringere. Il giornalista ha spiegato di aver concluso il ciclo delle prime quattro iniezioni del farmaco Tirzepatide e di aver dunque perso, dall’inizio dell’Isola a oggi, ben 45 chili. Il che vuol dire che dai 228 chili iniziali è passato a circa 183 chili oggi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mario Adinolfi (@marioadinolfi71)

“Prima, complici i 65 chili che ho preso dall’anno del matrimonio, mi stringeva al punto di aver disegnato un solco nel dito, ancora visibile. Ora dopo 45 chili persi in 100 giorni, Silvia mi ha detto: dobbiamo andare dall’orafo a farla stringere un po’. E son soddisfazioni.”, ha scritto Adinolfi, spiegando di aver eliminato dalla sua dieta “pane, pasta, pizza, fritti, dolci e bibite gassate” e di aver continuato a fare lunghe passeggiate.

