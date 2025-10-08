Mario Adinolfi e il ricovero della figlia Clara: "L'anoressia fa trenta volte i morti della droga, dobbiamo parlarne"

Mario Adinolfi nelle scorse ore è stato colpito da una dura notizia, visto che la figlia Clara è stata costretta al ricovero in ospedale. La ragazza, 15enne, soffre di un disturbo dell’alimentazione, motivo che ha portato alla corsa in ospedale: “Clara ora è al sicuro, nelle mani di medici capaci che conoscono la sua storia come la conoscono molti di voi. Supereremo insieme anche questa ennesima crisi” ha scritto il giornalista ed ex concorrente dell’Isola dei famosi. Mario Adinolfi ha parlato sui social, cogliendo l’occasione anche per ricordare la tragedia che ha colpito sua sorella.

“La aiuterà zia Ielma che dal cielo veglia su entrambi e soprattutto su di me quando sono tentato dalla disperazione per l’enormità del dolore che a cicli ritmati s’abbatte su ciò che resta della mia sterminata famiglia. L’ho fatto scrivere sulla sua tomba e voglio continuare a ritenerla la frase che racchiude il senso stesso del mio peregrinare schiacciato da pesi insostenibili: bisogna immaginare Sisifo felice. Perché c’è un senso, vero Signore, per tutto questo?” ha scritto l’ex naufrago Adinolfi sempre affidando il proprio pensiero ai social.

Mario Adinolfi e l’importanza dei disturbi dell’alimentazione

Senza troppi giri di parole, Mario Adinolfi ha motivato la sua scelta di parlare dei disturbi dell’alimentazione, un tema che necessita grande risonanza secondo l’ex concorrente de L’Isola dei famosi: “La lotta di Clara e della nostra famiglia non è solo nostra: il suo male e più in generale la fragilità psichica delle giovani generazioni sono una tragedia che attraversa ormai milioni di famiglie.

L’anoressia fa ormai trenta volte i morti delle overdosi di droga, ma è un argomento tabù: non se ne parla mai in tv, raramente sui giornali, è un tema che infastidisce e mette paura perché per molti inspiegabile” le parole di Mario Adinolfi sempre su Instagram. Il giornalista ha deciso di cogliere l’occasione per lanciare un grido d’allarme su un argomento che necessita grande attenzione.

