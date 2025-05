Mario Adinolfi non ha mai fatto mistero delle sue ideologie e del suo pensiero riguardo anche a temi delicati, come la genitorialità. Lo ha fatto anche all’Isola dei Famosi 2025 dove, durante una chiacchierata con Alessia Fabiani, ha parlato proprio della figura del papà e della mamma biologici che, a suo dire, rimangono insostituibili per un figlio.

Isola dei Famosi, la moglie di Mario Adinolfi rompe il silenzio: "Vuole vincere"/ "Loredana? Fuori luogo"

“Credo che chiunque possa accudire un bambino e dargli amore, ma non credo che chiunque possa essere un papà e una mamma.” ha ammesso Adinolfi. È dunque entrato ancor più nello specifico del discorso, dichiarando che: “Il papà e la mamma sono il papà e la mamma, poi chiunque può avere l’amore di un bambino, anche due zie, una nonna. Anche con i genitori adottivi migliori del mondo, il ragazzo, ad una certa età, chiederà: ‘Chi è mio padre?’ Non c’entra se sei cresciuto bene o male, alla radice c’è la domanda ‘da chi provengo?’ è una domanda inevitabile!”

Chiara Balistreri choc su Adinolfi: "Mi fa vomitare"/ Lite furiosa all'Isola dei Famosi 2025 per una frase

Chiara Balistreri contro Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi 2025: “Quello che dice sui genitori è sbagliato!”

Non si sono detti d’accordo con lui Mirko Frezza e Omar Fantini e, sicuramente, non si è detta d’accordo con questa idea Chiara Balistreri, che ha vissuto sulla propria pelle questo argomento. “Mario ha detto che i figli sono di chi li fa e non di chi li cresce, ma io sono l’esempio opposto. – ha raccontato la naufraga alle telecamere dell’Isola in un confessionale – A fare i figli ci vuole un attimo e invece a crescerli ci vuole sacrificio e una vita intera.” Così ha aggiunto, attingendo alla sua vita personale: “Sono stata cresciuta da una persona che non è mio padre e che non chiamo papà ma che ha fatto molto più di lui, con supporto sia personale che economico. Quindi sentire certi discorsi da persone che non hanno neanche vissuto certe cose per me è sbagliato!” ha concluso.