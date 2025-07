Mario Adinolfi parla del suo percorso di dimagrimento: ecco cosa sta facendo dopo l'Isola dei Famosi

Mario Adinolfi continua il suo percorso di dimagrimento dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi. Sono passate circa due settimane da quando è finita l’ultima edizione del reality condotto da Veronica Gentili, dove si è classificato al secondo posto. Un’avventura estrema che lo ha segnato profondamente, non solo dal punto di vista emotivo, ma anche fisico. Durante la permanenza in Honduras, infatti, l’ex parlamentare ha perso oltre 26 chili. Un risultato importante e, per certi versi, necessario, ma che ha avuto anche delle conseguenze. Questo perché erano almeno 15 anni che Mario non si muoveva così tanto né affrontava un’attività fisica così intensa.

Mario Adinolfi sbotta dopo l'Isola 2025: "Non ho avuto nessun privilegio!"/ "Momenti di vera paura per me…"

Difatti, ha raccontato di aver “lasciato sull’Isola quattro casse d’acqua in peso corporeo“, rendendo complicato il ritorno alla vita normale. Il forte calo di peso, unito allo stress fisico e mentale accumulato, gli ha causato febbre, scompensi e un’evidente disidratazione, costringendolo a recarsi in ospedale: “Mi hanno detto che è stato uno squilibrio causato da tutto quello che ho vissuto lì, dal troppo dimagrimento“. Nonostante tutto, però, Adinolfi non si è arreso e ha dichiarato di voler continuare il suo percorso di dimagrimento.

Come sta Mario Adinolfi ricoverato dopo l’Isola dei Famosi: “E’ stata una brutta notte”/ “Dolori atroci”

Mario Adinolfi parla del suo percorso di dimagrimento: cosa sta facendo

Mario Adinolfi ha infatti annunciato recentemente di aver dato inizio alla “fase due” del suo percorso di dimagrimento. L’ex naufrago si è affidato ad un medico, iniziando una terapia farmacologica con iniezioni nella pancia. Ma di quale farmaco si tratta? Della tirzepatide, una molecola utilizzata nei percorsi di perdita di peso, che richiede però un controllo medico costante. “Non è una scorciatoia, ma un modo per non vanificare lo sforzo fatto. Voglio farcela davvero”, ha spiegato. Insomma, dopo l’Isola dei Famosi, Adinolfi si sente una persona nuova e ha trovato la giusta forza di volontà per tornare a sentirsi in forma e in salute.