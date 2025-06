Mario Adinolfi parla del rapporto con la figlia Clara e svela, commosso, la promessa che si sono fatti prima dell'Isola dei Famosi 2025

Non è riuscito a trattenere la commozione Mario Adinolfi, in diretta all’Isola dei Famosi 2025, quando si è parlato della sua famiglia e, in particolare, della figlia Clara. Il giornalista è papà di tre ragazze: la prima, Joanna Benedetta, di 28 anni, avuta dal precedente matrimonio di Adinolfi; poi ci sono Clara e Livia avute dall’attuale moglie Silvia Pardolesi. “Quando fai il papà da 30 anni, io dico sempre che è il mio vero mestiere, ormai datemi la pensione!”, ha esordito, con ironia, Adinolfi.

Selvaggia Lucarelli: “Mi rivedo in Teresanna Pugliese”/ “Mario Adinolfi? All’Isola personalità spiaggiata…”

E parlando proprio del suo percorso all’Isola, Adinolfi ha fatto una confessione importante che riguarda proprio sua figlia: “Ho promesso a mia figlia Clara di essere molto tenace e ho chiesto io a lei di esserlo. Quindi questa evoluzione comune, che spero stia accadendo, è la questione più profonda che mi lega sia all’Isola che alla nostalgia di casa.”

Mirko Frezza punge Mario Adinolfi sul peso: “Fisico importante…”/ Veronica Gentili perplessa: “Cosa intendi?”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Mario Adinolfi e la promessa fatta alla figlia Clara prima dell’Isola dei Famosi 2025

Quando Veronica Gentili ha chiesto, in diretta all’Isola dei Famosi 2025, cosa direbbe ora, a distanza di un mese e mezzo, a sua figlia, Mario ha risposto con parole commosse: “Quella di non vedere le famiglie è la prova più dura a cui siamo esposti. Psicologicamente, è veramente difficile. – ha ammesso il giornalista, per poi concludere – Però a Clara voglio dire: ‘Vedi, papà ce la sta facendo e sono sicuro che ce la stai facendo pure tu. Quello che conta è lottare Clara, perché felicità è la lotta.”

Silvia Pardolesi, chi è la moglie di Mario Adinolfi? La confessione / "L'Isola? Ho paura per mio marito"