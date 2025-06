Non è riuscito a trattenere la commozione Mario Adinolfi quando, in diretta all’Isola dei Famosi 2025, ha ricordato sua sorella Ielma. Durante la settimana ha raccontato di come la sua unica sorella sia morta suicida a 22 anni e di come, da allora, la sua vita sia drasticamente cambiata. È per questa grave perdita che Adinolfi ha iniziato a prendere peso, raggiungendo i 220 chili, ed è a lei che pensa costantemente.

“Per un lungo periodo ho pensato che nulla valesse niente. – ha ammesso in diretta all’Isola dei Famosi il giornalista – Tutta l’impalcatura è saltata. Io penso a mia sorella tutti i giorni da quel giorno. Il pensiero qui diventa molto ricorrente, sono certo che dal cielo mi sta guardando e facendo un po’ il tifo.” ha aggiunto.

Mario Adinolfi commosso all’Isola dei Famosi 2025: “Mia sorella è l’elemento decisivo della mia vita”

Il suo percorso all’Isola dei Famosi 2025 si sta rivelando molto diverso da quanto si aspettasse e, sicuramente, molto arricchente. “È qualcosa che mi ha annichilito, – ha spiegato il concorrente – prima di partire per la paura di non essere all’altezza di una sfida del genere, e poi quando sono arrivato qui con il mio io che è soverchiante.” Con voce spezzata dalla commozione e le lacrime, Adinolfi ha aggiunto: “Qui ti senti infinitamente piccolo ma anche in connessione con tutto ciò che ci manca, e tutti sanno che nella mia vita mia sorella è l’elemento decisivo di un’esistenza che è comunque andata lo stesso avanti.”

