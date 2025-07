Quanti chili pesava Mario Adinolfi prima di approdare all’Isola dei Famosi? Cos’ha mangiato in Honduras e quanto pesa adesso?

Argomento di importanza capitale per i fan dell’Isola dei Famosi affamati è il caso di dirlo di informazioni riguardanti i naufraghi come Mario Adinolfi che con le sue provocazioni e idee che non dovrebbero essere seguite mai nella vita è arrivato addirittura in finale portando in palmo di mano pure dal suo amico Giuseppe Cruciani.

Ma quanto pesava il naufrago prima di approdare in Honduras mettendo a dura prova il suo fisico, anche se ha avuto delle facilitazioni rispetto agli altri? Ebbene la cifra svelata da Veronica Gentili era di 221kg. In molti pensavano che non ce l’avrebbe mai fatta e che avrebbe abbandonato il gioco per la troppa fame.

Mario Adinolfi: cos’ha mangiato all’Isola dei Famosi e quanti kg ha perso

In una delle ultime puntate dell’Isola dei Famosi andate in onda su Canale5, che si concluderà stasera, la conduttrice Veronica Gentili ha dato la lieta novella a Mario Adinolfi: se dapprima pesava 221kg ora pesa ben 199,3kg. In totale ha perso 22kg. D’altronde molti dicono che partecipare al reality show isolano è bello: perché si viene pagati per dimagrire.

Ma cos’ha mangiato il naufrago che prima è stato eliminato e poi, nella stessa puntata, è finito in finale? Dovrebbe aver mangiato le stesse cose degli altri ovvero riso, pesce e frutta. Ha poi aggiunto di voler essere ancora più competitivo degli altri arrivando a non farne uso, ma si sa che la fame è sempre tanta.

