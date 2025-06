Mario Adinolfi, choc all’Isola 2025: quanti chili ha perso e cosa mangia davvero in Honduras.

Mario Adinolfi è uno dei concorrenti in assoluto più chiacchierati di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2025. A fare scalpore è senza dubbio il suo peso dato che è entrato nel programma condotto da Veronica Gentili che pesava ben 221 chili. Molti non avrebbero mai scommesso su di lui, ma oggi pare essere uno dei naufraghi più forti del reality e secondo le preferenze, si contende la vittoria con Cristina Plevani, Teresanna e pochi altri. Ma quanto pesa oggi Mario Adinolfi? Quanti chili ha perso all’Isola 2025?

Lombardia, Guidesi contro riforma Ue su gestione fondi di coesione/ "Verrebbe decretata fine delle Regioni"

“Pesavi 221 chili e sei arrivato a 199,3. Hai superato la soglia, hai perso 22 chili“, gli aveva detto Veronica Gentili, orgogliosa del suo cambiamento radicale. Finalmente anche lui ha potuto partecipare alle prove fisiche come gli altri concorrenti, in cambio di ricompense importanti come cibo e tanto altro di ciò che manca alle Honduras. In tutto ciò, Mario Adinolfi non si tira mai indietro e mostra sempre di essere anche lui all’altezza delle sfide del reality di Canale 5. Dopo la notizia sui 22 chili persi, l’ex deputato è rimasto senza parole e ha applaudito insieme al pubblico: “La verità è che l’Isola regala qualcosa di inestimabile a tutti e a me ha regalato una rinascita anche fisica. Devo dirvi grazie. È una cosa bella“.

Fine Vita, Sinistra: “norma anti-aborto nella legge”/ Cosa dice il testo: “tutela dal concepimento a morte”

Mario Adinolfi, cosa mangia all’Isola dei Famosi 2025

Dato che ad oggi è passata un’altra settimana dall’annuncio dei chili persi di Mario Adinolfi, possiamo presupporre che il giornalista abbia fatto ancora qualche progresso. Facendo due calcoli, in questi ultimi giorni dovrebbe aver perso altri tre chili, per un totale di 25 chili dall’inizio dell’Isola dei Famosi 2025. Ma cosa mangia Mario Adinolfi alle Honduras? Secondo quanto si apprende dal programma, i naufraghi hanno a disposizione razioni di riso, mentre per il resto devono cavarsela pescando pesce e mangiando quello che trovano. Nelle ultime ore, l’ex deputato ha rivelato che non mangerà mai più riso, cocco e pesce, e di voler essere competitivo fino in fondo: “Sono curioso di come sarà strutturata la gara. Vorrei presentarmi in termini competitivi a questa gara fisica a cui non sono abituato”

Madonna di Medjugorje, “Repubblica” sfotte Salvini e politici cattolici/ Chi decide quando la fede è ‘fake’?

Meno positivo è stato il suo amico Giuseppe Cruciani, convinto che una volta che Mario tornerà dall’Isola, sarà ancora come prima e ricomincerà a mangiare recuperando peso. Intanto, anche lui come gli altri concorre con prove su misura: “Reggere un peso da seduto per 30 secondi, resistere 30 secondi in apnea e percorrere 30 metri a nuoto. Per ogni prova in palio 3 uova“. Secondo lo spirito dell’Isola, anche Adinolfi può arrivare alla fine da vincitore.