Mario Adinolfi, grosso spavento dopo L'Isola dei famosi: "Strepitoso esordio con nottata in ospedale"

Paura e apprensione per Mario Adinolfi dopo il ritorno dall’avventura all’Isola dei famosi. Il noto giornalista ha raccontato sui social la disavventura vissuta dopo aver rimesso piede nel BelPaese in seguito all’esperienza in Honduras. Intervenuto su Instagram, il giornalista ha voluto subito rassicurare i fan che lo hanno molto apprezzato lungo il percorso all’Isola, spingendolo fino al secondo posto.

“Primo giorno a Roma dopo 62 giorni di Honduras? Strepitoso esordio con nottata in ospedale. Niente di grave alla fine, ma un gran bello spavento. Perdere decine di chili di peso, stressare il corpo per mesi e poi sottoporsi a un viaggio faticosissimo ha le sue controindicazioni, a quanto pare”. I motivi sono dunque da ritrovare negli oltre 30 kg persi durante il percorso all’Isola dei famosi, che ha spinto Mario Adinolfi evidentemente al limite. Per questo si è reso necessario il ricovero, ma per fortuna nessun problema grave per il giornalista.

Mario Adinolfi e il grande spavento all’Isola dei famosi: quanti kg ha perso

L’Isola dei famosi era un banco di prova che Mario Adinolfi ha superato a pieni voti. Il giornalista ha rivelato di essersi scrollato di dosso circa 4 casse d’acqua, tradotti in 34 kg in meno dall’inizio del programma. Un record di kg persi del quale Mario Adinolfi si è detto orgoglioso, nonostante lo spavento delle scorse ore che lo ha costretto alla corsa in ospedale.

Intanto sono arrivati gli abbracci dei fan, che sui social hanno fatto sentire tutto il loro affetto al popolare giornalista: “Riprenditi Mario, torna più forte di prima”, “Ti aspettiamo Mario, meglio di prima” si legge tra i messaggi via Instagram rivolti ad Adinolfi. Vedremo nelle prossime ore se ci saranno dei nuovi aggiornamenti da parte del secondo classificato all’Isola dei famosi.

