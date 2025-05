Stasera avrà inizio la nuova edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Veronica Gentili e con un’unica opinionista ovvero Simona Ventura, che in tanti speravano potesse essere l’unica e sola conduttrice. Come inviato, invece, Pierpaolo Pretelli. Tra i concorrenti ci sarà anche il discusso Mario Adinolfi, che negli anni non si è fatto conoscere per la persona più aperta mentalmente in assoluto, infatti sui social c’è già chi mal sopporta la sua presenza ancora prima di vederlo in azione.

La domanda che tutti si stanno facendo è la seguente: Mario Adinolfi si butterà dall’elicottero come i suoi colleghi naufraghi? Se da una parte c’è chi lo vorrebbe, solo per ridere, neanche si avesse due anni e si andasse ancora all’asilo, dall’altra c’è la logica della realtà. La risposta quasi sicuramente è no, non si butterà dall’elicottero, soprattutto per motivi di sicurezza. Il motivo della sua partecipazione è stato svelato nei giorni scorsi.

Mario Adinolfi e il lancio dall’elicottero: per motivi di sicurezza si eviterà?

Come si legge sui social c’è chi ironizza sul lancio dall’elicottero di Mario Adinolfi e chi come @DrApocalypse, che scrive di televisione, che ha fatto un post più realistico spegnendo gli entusiasmi trash degli utenti: “Non si butterà. Pesa 200kg, farà il suo ingresso all’Isola in un altro modo per questioni di sicurezza”.

Negli anni il lancio dall’elicottero che ha caratterizzato L’Isola dei Famosi ha fatto delle vittime, se così si può dire: Francesca Cipriani ha rischiato un attacco di panico prima di buttarsi, Clemente Russo non si lanciò per via di un problema al timpano, e poi ancora la stessa Simona Ventura si fece male. Anche Claudia Galanti e Luca Ward si fecero male saltando.