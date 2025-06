Puntata particolare per Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi 2025. Nel corso della nuova diretta, il concorrente è stato messo alla prova per ottenere una bistecca di manzo da poter consumare proprio durante la puntata oltre che per evitare di finire al televoto per l’eliminazione. Una scelta sulla quale ha inizialmente tentennato, ‘colpa’ anche del consiglio di un amico speciale presente in studio: Giuseppe Cruciani.

Il celebre giornalista, ospite di Veronica Gentili, ha esordito salutando l’amico Adinolfi, complimentandosi con il percorso fatto finora: “Hai dimostrato che non sei il mostro che dipingevano fuori dall’isola, anzi, sei fin troppo pacato ed ecumenico.” Poi, però, lo ha invitato a rifiutare la prova: “Sfida la nomination perché sei forte, ti sei già salvato molto volte, non rasarti!”

Mario Adinolfi accetta la prova e si rasa a zero all’Isola dei Famosi 2025: il commento di Giuseppe Cruciani

Di fronte all’invito dell’amico, Adinolfi ha allora annunciato di voler affrontare il televoto, rifiutando di rasarsi a zero. Non aveva tuttavia compreso che il rifiuto escludesse anche la possibilità di mangiare la bistecca, cosa che gli ha fatto cambiare idea. Il naufrago ha perciò accettato di tagliare totalmente barba e capelli, cosa che non è piaciuta a Cruciani, che ha punto la conduttrice: “Devo dire che è un ricatto! Prima le figlie, poi tu, poi gli dite che altrimenti può anche essere eliminato…”. Una volta finito il taglio, Cruciani è stato poi senza pietà nei confronti di Adinolfi, definendolo “inguardabile” col nuovo look.