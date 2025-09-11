Mario Adinolfi commenta l'approdo di Simona Ventura al Grande Fratello: "Deve ringraziare anche Veronica Gentili"

Intervistato dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, Mario Adinolfi è tornato a parlare dell’esperienza vissuta all’Isola dei famosi. E non poteva mancare anche un commento su Simona Ventura, che è stata una delle protagoniste della passata edizione del format come opinionista e fortemente voluta dalla padrona di casa Veronica Gentili. Esperienza che ha convinto Mediaset a spalancare le porte del Grande Fratello a Super Simo:

Francesco Chiofalo e Manuela Carriero si sposano?/ "Non serve per forza il matrimonio perché..."

“Simona Ventura dovrà dire grazie a Veronica Gentili, con il cambio di passo che c’è stato all’Isola questa narrazione contemporanea collegata al reality ora diventa possibile. Questa cosa si era persa per fare posto al trash, all’Isola abbiamo raccontato qualcosa fatto di esperienze personali, di storie e sofferenze, la conduzione di Veronica e le opinioni di Simona Ventura lo hanno reso diverso” ha spiegato il giornalista e opinionista tornando sull’esperienza di Simona Ventura che è pronta a condurre per la prima volta il reality Mediaset.

Elisa/ Dall'infanzia difficile al successo e il grande concerto a San Siro: "Non avrei mai pensato che..."

Mario Adinolfi opinionista a Uomini e donne?

Chissà che dopo la fortunata esperienza vissuta all’Isola dei famosi Mario Adinolfi non possa tornare in pista con una nuova occasione sui canali Mediaset. Il giornalista sarà protagonista sul piccolo schermo a Uomini e donne? Nel corso di una intervista concessa a Lorenzo Pugnaloni si è detto curioso di per prendere parte al dating show di Canale Cinque con una figura inedita, chissà che Maria De Filippi non decida di accogliere questa occasione.

Tornando sul post Isola dei famosi, Mario Adinolfi ha colto l’occasione per parlare dell’esperienza vissuta in Honduras, che si è rivelata complicata. “Al mio rientro sono finito in ospedale, ho tirato troppo la corda. Sto facendo la dieta e una terapia farmacologica. Il lascito de L’Isola è che tutta quell’esperienza di rinascita sta continuando

Scaletta concerto Elisa - San Siro, 11 settembre 2025/ Ordine delle canzoni, duetti e ballate