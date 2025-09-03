Mario Adinolfi svela il suo sogno professionale e confessa in quale ruolo vorrebbe partecipare a Uomini e Donne.

Dopo essere stato un protagonista indiscusso dell’Isola dei Famosi 2025 ed essere stato ad un passo dalla vittoria finale, Mario Adinolfi si è raccontato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage rispondendo a chi lo ha accusato di essere stato privilegiato durante l’avventura in Honduras. “Ho letto che qualcuno mi ha definito “macigno privilegiato” su un importante quotidiano di questo Paese. Sfido una persona qualsiasi a caricarsene altre tre sopra – perché questo significa pesare 225 kg”, ha detto.

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone allargano di nuovo la famiglia?/ La coppia di Uomini e Donne spiazza

Nel suo futuro professionale, Adinolfi confessa di avere un altro sogno da realizzare ovvero quello di partecipare a Uomini e Donne, non per cercare l’amore ma con un altro ruolo come ha raccontato a Lorenzo Pugnaloni nel corso di un’intervista rilasciata al format Casa Lollo.

Mario Adinolfi e Uomini e Donne: ecco in quale ruolo vorrebbe partecipare

“Il mio sogno professionale, ti faccio una confessione in esclusiva, questa ovviamente non l’ho mai detto, è fare Tinì Cansino. Io vorrei essere Tinì Cansino. Vorrei essere la seconda voce maschile di Uomini e Donne dietro Gianni Sperti. Come Tinì Cansino lo è per Tina”. Con queste parole rilasciate a Casa Lollo, Mario Adinolfi ha spiazzato tutti.

Agnese De Pasquale chiude con Francesco a Uomini e Donne?/ Nuova conoscenza con Roberto

“Magari qualcosina, a me mi scappa di dirla, no? Qualcosina magari la direi in più. Però, se posso dire, tu dici, qual è l’ambizione professionale di Adinolfi? Fare la seconda voce di Uomini e Donne!, ha concluso candidandosi per affiancare Gianni Sperti e Tina Cipollari. L’appello sarà accolto da Maria De Filippi?