Mario Adinolfi si dice meritevole della finale dell'Isola dei Famosi 2025 e svela chi, secondo lui e non solo, potrebbe essere il vincitore dell'edizione

A poche settimane dalla finale dell’Isola dei Famosi 2025, i concorrenti rimasti in gara iniziano a valutare chi possa effettivamente essere il vincitore di questa edizione. Tra coloro che più riflettono sull’esito c’è Mario Adinolfi, che non ha fatto mistero di aver messo in atto, in queste settimane, vere e proprie strategie per eliminare i concorrenti che voleva fuori dalla gara, aiutando invece ad andare avanti i suoi amici.

Per il giornalista, solo alcuni meritano la finale e quei concorrenti dovranno arrivare fino alla finalissima. Ovviamente, tra questi c’è anche lui. “La finale deve essere tra i migliori, non tra i più forti. – ha esordito Adinolfi alle telecamere dell’Isola dei Famosi – Ci sono io tra questi e altre persone che ho in mente. Voglio aiutarli ad arrivare in finale perché voglio vedere una bella finale.”, ha quindi aggiunto.

Mario Adinolfi svela chi, secondo lui e non solo, può essere il vincitore dell’Isola dei Famosi 2025

Ma non è tutto. Mario Adinolfi si è espresso anche sul naufrago che, a suo dire, potrebbe vincere l’Isola dei Famosi 2025, e no, non si tratta di lui. Per il giornalista, memore del grande successo ottenuto da Cristina Plevani nella prima edizione del Grande Fratello, è proprio lei la papabile vincitrice dell’Isola. “Cristina, secondo molti, è la favorita per la vittoria finale, così come ha fatto 25 anni fa al Grande Fratello. Lì ottenne la vittoria con grande distacco, ben il 60%, un risultato che nessun partito mai è riuscito a raggiungere”, ha ammesso, con sarcasmo. Pare, dunque, che non sia una convinzione solo di Adinolfi che proprio Cristina possa vincere il reality, ma è davvero la più forte? Di certo, ci darà un indizio importante l’esito del televoto della prossima settimana.

