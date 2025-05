Mario Adinolfi sbarca all’Isola dei Famosi 2025

Dopo tanta attesa, l’Isola dei Famosi 2025 è ufficialmente partita. I naufraghi sono sbarcati in Honduras e hanno cominciato la loro vita senza agi. C’è tuttavia, un concorrente che, rispetto ad altri, gode di maggiori comfort che la produzione gli ha garantito per la sua salute. Mario Adinolfi, infatti, per partecipare all’Isola dei Famosi senza mettere in pericolo la propria salute, rispetto agli altri concorrenti, può contare su alcuni comfort che sono necessari, ad esempio, per muoversi.

Se tutti i naufraghi, per spostarsi, utilizzano la classica barchetta a motore, Mario Adilnolfi, invece, ha una nave tutta sua da cui sale e scende usando un pontile in legno che gli è stata costruita dalla produzione. Inoltre, anche sulla spiaggia, pesando 200 kg e non potendosi sedere per terra perché avrebbe bisogno di aiuto per rialzarsi, ha un’apposita panchina. Non si sa, per il momento, se abbia anche un letto per dormire.

Mario Adinolfi e le prove all’Isola dei Famosi 2025

Mario Adinolfi gode di un trattamento speciale all’Isola dei Famosi 2025 rispetto agli altri concorrenti anche rispetto alle prove fisiche, E’, infatti, esonerato da tutte le prove leader e le prove ricompensa, soprattutto da quelle fisiche che, a causa del peso, non riuscirebbe ad affrontare. L’Isola dei Famosi 2025, nonostante lo speciale trattamento, rappresenta una prova difficile da superare per Adinolfi che, forse, soffrirà la fame più di tutti gli altri.

Consapevole di non poter essere molto d’aiuto ai compagni, durante la prima puntata del reality condotto da Veronica Gentili, ha detto: “Sapete che io non sono prestante come tanti di voi, e giuro che vorrei esserlo. Quindi, intanto, vi invidio. Vi invidio tutti. Anche Patrizia Rossetti mi dà la pista, e questo bisogna capirlo. Ho delle oggettive fragilità, che avete percepito”.

