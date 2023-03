Mario Aiudi, chi è il concorrente di The Voice Senior 2023/ “Ho trovato un fratello che non sapevo di avere”

Mario Aiudi, finale The Voice Senior 2023: la magica carrambata porterà fortuna?

Anche Mario Aiudi è tra i finalisti di The Voice Senior 2023. L’ottantatreenne è in lizza per la vittoria del talent show di Antonella Clerici, assieme ad altri undici arzilli concorrenti. Il cantante ha conquistato coach e pubblico con il suo talento, ma ha saputo emozionare anche con la sua storia che ha visto un colpo di scena durante la semifinale. “Grazie a questa trasmissione ho trovato un fratello che non sapevo di avere“, ha confessato commosso Mario nella puntata di venerdì scorso. Qualcuno lo ha interpretato come un segno del destino favorevole in vista dell’appuntamento di questa sera, dove Mario vuole ben figurare e possibilmente chiudere in cima alla classifica.

Farà sicuramente un figurone considerando le doti che abbiamo imparato a conoscere a The Voice. Doti con cui ha ottenuto applausi e ricevuto attestati di stima sinceri e profondi. Ha commosso soprattutto i giudici con la sua esibizione “Quando quando quando“ di Tony Renis cantata in italiano e in inglese. Ma anche chiamato a raccolta i suoi concittadini di Pesaro, con il sindaco Matteo Ricci che ha suonato la carica sui social in vista della finale: “Forza Mario canta, incanta e vinci“, le parole del primo cittadino.

Mario Aiudi, The Voice Senior 2023. Una storia che parte da lontano: la passione per la musica e il duetto con Frank Sinatra

Ed in effetti quella di Mario Aiudi è davvero una storia straordinaria, ricca di sfumature, emozioni e musica. Cresciuto in orfanotrofio, abbandona l’Italia appena compie diciotto anni. Si trasferisce a Londra in cerca di fortuna e scopre la passione per la musica. Grazie alle sue doti canore fonda un gruppo musicale con cui comincia a girare il mondo, oltre a duettare con l’indimenticabile leggenda Frank Sinatra.

Quindi il ritorno a Pesaro dove riprende a cantare, fino alla chiamata di The Voice Senior 2023 dove sta collezionando un successo dietro l’altro. Adesso è chiamato a regalare un’ultima grande esibizione in vista della finale, con tutta Pesaro che da casa lo sostiene e tifa per lui. Sarà davvero Mario Aiudi a mettere le mani sul titolo di vincitore di questa edizione?

