Mario Balotelli addio al Sion?/ Calciomercato news, il Cagliari ci prova per gennaio

Sembrerebbe continuare in maniera un po’ travagliata la stagione 2022-2023 di Mario Balotelli. Il bomber ex di Milan e Inter sembrerebbe già pronto a dire addio agli svizzeri del Sion, squadra in cui lo stesso centravanti italiano è sbarcato soltanto poche settimane fa dopo il noto litigio in Turchia con mister Vincenzo Montella. Stando a quanto riferito dal sito online di Quotidiano Nazionale, il suo ritorno in Italia è tutt’altro che impensabile, e sulle sue tracce vi sarebbe in particolare il Cagliari di mister Fabio Liverani.

La squadra rossoblu è alla ricerca di un attaccante che possa rafforzare il reparto più avanzato, al momento un po’ di magra, e starebbe pensando proprio a SuperMario. In ogni caso la domanda sorge spontanea: siamo così certi che il Sion cederà Balotelli dopo la corte spietata fattagli negli scorsi mesi? Tra l’altro al giocatore ha riservato un contratto alquanto importante tenendo conto delle media degli altri accordi nella Super League, di conseguenza l’investimento sembrerebbe essere “convinto”.

MARIO BALOTELLI: L’INIZIO SOTTO TONO IN SVIZZERA E QUEL VIDEO…

La cosa certa è che Balotelli in Svizzera non ha cominciato nel migliore dei modi, visto che il mister lo ha utilizzato per pochi minuti in queste prime uscite stagionali, e non è ancora arrivato alcun gol.

A complicare ulteriormente la situazione c’è il video che sta circolando nelle ultime settimane e in cui si vede Balotelli un po’ barcollante nei pressi di un locale, già oggetto di scherno. Il club lo ha protetto, parlando di una sera di festa dopo che il Sion aveva battuto la capolista Losanna, ma come sottolinea il Quotidiano Nazionale, “Il tecnico Paolo Tramezzani che lo ha fortemente voluto non ha gradito e come lui il vulcanico presidente Christian Constantin”. Insomma, tutto sembrerebbe possibile in vista del calciomercato del prossimo gennaio: il Cagliari è alla finestra.

