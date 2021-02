Mario Balotelli “Alda D’Eusanio salvata? Ignoranza inaccettabile”/ Duro attacco al GF

Alda D’Eusanio è entrata da pochi giorni nella casa del Grande Fratello Vip ma è riuscita a far molto parlare di sé anche fuori dalla casa soprattutto per aver detto la parola “ne*ro” durante una cena. Ovviamente nella puntata di ieri si è parlato dell’accaduto. “Alda tu nella Casa ti sei fatta sfuggire con leggerezza un’espressione che non è accettabile. Noi in passato abbiamo squalificato ma sappiamo che ci sono dei contesti in cui può capitare di usare alcune parole in modo involontario”, ha detto Alfonso Signorini mostrando alla D’Eusanio le reazioni alla sua indelicata espressione. “Non volevo assolutamente, non c’era alcuna intenzionalità offensiva, se qualcuno si è offeso mi dispiace”, ha detto la conduttrice. Ma Enock, che sui social ha denunciato l’accaduto, è intervenuto: “So che si sbaglia, è umano, ma certe parole io non posso farle passare”. Anche gli opinionisti in studio hanno condannato l’espressione di Alda D’Eusanio: “Io questo termine non l’ho mai usato. Eppure non sono laureata in sociologia come lei. Non la salverei, mi fa pena”, ha detto Antonella Elia, sostenuta da Cristiano Malgioglio.

Mario Balotelli contro il Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip ha deciso di prendere un serio provvedimento disciplinare nei confronti di Alda D’Eusanio con un televoto flash, lasciando la decisione finale al pubblico che ha deciso di salvare la giornalista. Per Mario Balotelli, fratello di Enock, è inaccettabile che la concorrente sia stata salvata e ha espresso il suo disappunto su Twitter: “Il non senso di un programma visto da tanti è incredibile e far votare la parte non offesa sinceramente ancor di più è dimostrazione di una ignoranza inaccettabile. L’Italia, ragazzi, come dico sempre è il paese più bello del mondo rovinato da pochi deficienti. Deluso e triste”. Tanti fan del calciatore hanno espresso il loro sostegno: “Mi dispiace tanto… fossi in tuo fratello abbandonerei lo studio fino alla fine del programma. Comunque stasera è l’ultima volta che guardo il GF“, ha scritto un utente. Altri, invece, hanno criticato la presa di posizione del GF Vip: “Hanno scelto gli autori, Mario. L’app è stata bloccata per molto tempo, non faceva votare e poi molti ignoranti si sono espressi” e “Mario han scelto gli autori, non noi. Lo sai anche tu!“.



