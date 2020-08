Mario Balotelli, baci appassionati con una turista/ Foto: vacanze bollenti a Marbella

Mario Balotelli torna a fare conquiste. Il calciatore, reduce da una stagione non proprio delle migliori al Brescia, sta trascorrendo le vacanze a Marbella, in Spagna. È proprio qui che il settimanale Chi lo ha beccato in dolce compagnia. Le foto pubblicate sul magazine di Alfonso Signorini, nel numero in edicola questa settimana, vedono Balotelli tra le braccia di una misteriosa ragazza mora. I due si baciano appassionatamente e si scambiano effusioni e, a quanto pare, anche qualche palpatina, in spiaggia. A quanto pare la ragazza sarebbe una turista incontrata proprio in Spagna dal calciatore. La passione si è accesa però in poco tempo per l’appena 30enne, che si è lasciato andare a baci e abbracci davanti ai turisti che affollano la cittadina di mare spagnola.

Mario Balotelli: amore, calcio e novità televisive

Il bacio appassionato di Mario Balotelli e la turista incontrata in Spagna è così finito sulle pagine del noto settimanale. Negli scatti, lei, proprio all’ingresso dello stabilimento balneare, gli sfiora in fondoschiena e lui si lascia andare alla passione. E mentre si diverte a Marbella e fa strage di cuori, Mario Balotelli continua a far discutere anche per la sua carriera calcistica, ora in attesa di nuovo sviluppo dopo la fine della relazione col Brescia. Anche dal punto di vista televisivo non mancano novità: il pubblico potrebbe rivederlo più spesso in Tv nei prossimi mesi se le voci della partecipazione di suo fratello al Grande Fratello Vip verranno confermate.



