Nato a Palermo nel 1990, Mario Balotelli ha origini ghanesi. Da bambino è stato adottato da una coppia di famiglia di Brescia, dove i genitori naturali si erano trasferiti. Ottenuta la cittadinanza a 18 anni, dopo aver compiuto appunto la maggiore età, Balotelli ha raccontato: “Sono italiano, mi sento italiano, giocherò sempre con la nazionale italiana”. E così è stato: l’attaccante ha indossato la maglia azzurra per 8 anni, dal 2010 al 2018. Eppure, prima di scegliere il calcio, Super Mario ha praticato diversi sport. In tenera età, Balotelli ha praticato vari sporti: judo, nuoto, atletica, basket, per poi scegliere il calcio e mostrare fin da subito il suo grande talento. Balotelli ha indossato varie maglie in carriera: Inter, nelle giovanili e non solo, poi Manchester City, Milan, Liverpool, Brescia, dopo ancora squadre in Turchia e Svizzera e infine Genoa, dove non ha avuto il successo che avrebbe sperato.

Mario Balotelli vittima di razzismo: il ‘caso’ delle banane nel 2009/ Confessione a Belve: “Non lo rifaranno”

Mario Balotelli, ospite a “Belve” ha raccontato di non aver vissuto un’infanzia semplice. A scuola, infatti, è stato vittima di razzismo: da bambino si sentiva diverso, escluso, e non capiva perché fosse diverso il suo colore della pelle. “Mi sentivo escluso e chiedevo alla maestra se anche il mio cuore fosse nero” ha rivelato il calciatore, attualmente in cerca di una squadra dove giocare in futuro.

Pia, chi è la figlia Mario Balotelli e dell'ex fidanzata Raffaella Fico/ Perchè ha fatto il testo del DNA?

Mario Balotelli e quella paura per gli spiriti: “Ho anche cambiato casa”

Mario Balotelli, nella sua interista a “Belve” ha raccontato anche di una sua paura della quale fino a questo momento non aveva mai rivelato nulla: “Ho paura degli spiriti, una volta ho addirittura cambiato casa” ha spiegato l’ex calciatore del Manchester City a Francesca Fagnani. Un lato inedito, dunque, quello emerso durante la chiacchierata a “Belve”, durante la quale ha parlato della sua carriera, della sua infanzia ma anche del rapporto con l’ex fidanzata Raffaella Fico e con la figlia Pia.