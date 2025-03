La relazione tra Raffaella Fico e Mario Balotelli è stata senza dubbio una delle più rocambolesche del mondo del gossip negli ultimi decenni. Tutti ricordano la loro turbolenta storia d’amore, durata dal 2011 al 2012, con i tradimenti da parte del calciatore e il mancato riconoscimento della figlia all’inizio. I due, infatti, hanno avuto una bambina di nome Pia, nata dopo la rottura. Ma facciamo un passo indietro. Come si sono conosciuti Mario Balotelli e Raffaella Fico? Siamo nell’estate 2011 e la showgirl è appena uscita da L’Isola dei Famosi.

Raffaella Fico, chi è? Le lacrime per la morte di mamma Antonietta/ "Era la mia migliore amica"

Nel reality era concorrente insieme a Abigail Barwuah, sorella di Mario Balotelli e le due si trovano talmente bene che diventano grandi amiche. Dopo essere rimaste in contatto per lungo tempo, una sera si ritrovano in un noto locale di Milano e al ritrovo partecipa anche l’attaccante. Immediatamente scatta il colpo di fulmine e lui rimane senza parole di fronte alla bellezza della ragazza.

Calciomercato Monza News/ Balotelli, pazza idea di Galliani: il colpo del Condor? (3 febbraio 2025)

Raffaella Fico: “Io e Mario Balotelli? Ormai siamo come fratelli”

La storia d’amore tra Raffaella Fico e Mario Balotelli non ha un epilogo felice. A causa della distanza del calciatore che si trovava sempre in trasferta per il lavoro i due iniziano ad allontanarsi sempre di più, finchè arriva la notizia della rottura dopo il tradimento di lui con Holly Henderson, pornostar allora 32enne. Da qui, la separazione definitiva con non poco trambusto a causa del riconoscimento della figlia che non avviene immediatamente. Negli anni, tutto si è risolto per il meglio tanto che Raffaella Fico ha dichiarato che ormai lei e Mario Balotelli sono come fratelli.

Calciomercato Serie A/ Belotti verso il Venezia. Balotelli può rimanere al Genoa (23 gennaio 2025)

Per quanto riguarda la figlia Pia, poco tempo fa si era parlato di un brutto episodio vissuto dalla bambina nella sua scuola. A raccontare tutto era stata la showgirl che ha svelato che la piccola è stata vittima di razzismo per via del colore della sua pelle e che alcuni bambini le hanno dato appellativi irripetibili. “Ora riesce a vivere questi episodi con più leggerezza, ha un bel carattere.“, ha spiegato Raffaella Fico.