Mario Balotelli e Francesca Monti si sposano?/ Dedica d’amore: “La vita è fatta…”

Mario Balotelli e la dedica alla fidanzata Francesca Monti

Mario Balotelli scopre il lato romantico del proprio carattere e si lascia andare ad una dolce dedica d’amore per la fidanzata Francesca Monti. Il calciatore, dopo la fine delle ultime relazione, ha riaperto il cuore incontrando la bellissima Francesca Monti con cui è uscito allo scoperto da diversi mesi. La 23enne originaria di Fermo fa coppia fissa con Balotelli da diversi mesi. La coppia, tuttavia, vive la storia d’amore in modo molto discreto.

Il calciatore, da anni protagonista indiscusso del gossip, con Francesca, ha scelto di proteggere il proprio privato evitando anche di pubblicare foto di coppia. Tuttavia, nelle scorse ore, il calciatore, tra le storie del proprio profilo Instagram, si è lasciato andare ad una dolce dedica che sta facendo pensare ad un matrimonio futuro.

Le parole d’amore di Balotelli per la fidanzata Francesca Monti

Parole d’amore e l’emoticon di un anello fanno pensare ad un matrimonio imminente per Mario Balotelli e la fidanzata Francesca Monti. “La vita è fatta di ostacoli l’importante è superarli assieme e diventare più forti e affiatati di prima.

Ti amo per sempre”, ha scritto il calciatore condividendo il video della fidanza in bicicletta.

Per Balotelli che, finora, ha avuto diverse relazioni importanti che lo hanno reso anche padre, sarà arrivato il momento di sposarsi? Per ora, il calciatore non si sbilancia e si limita a condividere parole importanti per la sua dolce metà.

