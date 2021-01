Mario Balotelli e Nicole Mazzocato fidanzati?/ Spunta foto dell’ex Uomini e Donne…

Nuovo amore per Mario Balotelli? La vita privata del calciatore continua ad essere protagonista del gossip italiano. Tornato single dopo la fine della storia con Alessia Messina, pare che il calciatore stia frequentando un’altra, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dal portale Isa e Chia che ha anche pubblicato una foto che confermerebbe l’esistenza di un flirt tra il calciatore e l’ex corteggiatrice del dating show di canale 5. Prima del portale Isa e chia, a lanciare la clamorosa indiscrezione era stata la pagina Instagram di Investigatore Social. Tra Balotelli e la bellissima Nicole Mazzocato, dunque, è scoppiato l’amore? L’ex fidanzata di Fabio Colloricchio, recentemente, è stata al centro di un gossip riguardante un suo presunto flirt con Giacomo Ferrara della serie Suburra. Flirt che, a quanto pare, sarebbe finito.

MARIO BALOTELLI E NICOLE MAZZOCATO PIZZICATI INSIEME

Sta nascendo l’amore tra Mario Balotelli e Nicole Mazzocato? Come fa sapere Isa e Chia, alcune utenti, del calciatore e dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne avrebbero notato dei dettagli che confermerebbero l’esistenza di un flirt tra i due. In particolare, in una storia pubblicata su Instagram dalla Mazzocato, sarebbe spuntato un muro alle sue spalle molto simile a quello della casa di Balotelli. Solo un casa? I protagonisti dell’ultimo gossip, per il momento, restano in silenzio preferendo non commentare i rumors. Le indiscrezioni che stanno rapidamente facendo il giro del web, dunque, saranno vere o verranno presto smentite?



© RIPRODUZIONE RISERVATA