MARIO BALOTELLI, EX COMPAGNO RAFFAELLA FICO/ “Ora come fratelli, con Pia è presente”

Raffaella Fico, ospite a Verissimo, ha parlato dell’ex compagno Mario Balotelli. “Ora abbiamo un rapporto bellissimo, siamo come fratelli. Se litiga con la fidanzata, mi chiama per sfogarsi. In passato ci abbiamo riprovato, ma abbiamo capito che non può esserci un futuro insieme. È meglio essere soltanto i genitori di Pia, senza rancori. Lui fa parte della mia vita, ma non lo vedo come il mio compagno. Le incompatibilità sono tante, non può esserci amore ma c’è affetto”, ha raccontato.

La loro famiglia resta comunque unita. “Mario ora è papà anche di un altro bambino. È difficile conciliare le visite di Pia con le sue. Io quando devono vedersi do massima disponibilità. È fondamentale che succeda, perché sono fratello e sorella. Con Pia è comunque molto presente, abbiamo trascorso la Pasqua insieme da lui. La bambina ce lo chiedeva tanto. Sa che siamo due genitori che si vogliono bene ma che non stanno insieme. Ci chiede spesso di ritornare insieme, ma non dobbiamo darle delle false aspettative”, ha concluso. (agg. di Chiara Ferrara)

Raffaella Fico e l’ex compagno Mario Balotelli: dalle prime immagini insieme alla telefonata prima degli Europei

Per diverso tempo il nome di Raffaella Fico è stato principalmente accostato al tormentato rapporto con Mario Balotelli. La loro love story è iniziata nel momento d’oro della modella, poco dopo l’esperienza al Grande Fratello. Stesso discorso per il calciatore che in quegli anni poteva dirsi nel momento migliore della sua carriera calcistica. Le prime immagini che li ritraggono insieme risalgono al 2011 pubblicate dal settimanale Chi.

L’anno successivo però, in seguito ai presunti tradimenti di Mario Balotelli, la storia con Raffaella Fico arrivò al capolinea; poco prima che il calciatore partisse per l’impegno sportivo degli Europei. Proprio durante quell’esperienza la modella comunicò al suo ex fidanzato di essere incinta della piccola Pia, precisamente al quarto mese di gravidanza. Il retroscena su quell’aneddoto fu offerto dalla stessa Raffaella Fico che decise di svelare il contenuto della conversazione al settimanale Chi. “Ho chiamato Mario mentre era in ritiro con la Nazionale, il giorno prima della partita con la Germania. Gli ho detto, ti ricordi il nostro sogno di diventare genitori? Ecco, quel sogno è diventato realtà. Aspetto un bambino, il tuo bambino”.

Raffaella Fico e Mario Balotelli, l’armonia ritrovata per amore della figlia Pia

Appresa la notizia della gravidanza, Mario Balotelli decise fin da subito di assumersi le sue responsabilità di genitori ma ad una condizione. Volle infatti che Raffaella Fico sottoponesse la piccola al test del DNA al fine di assicurarsi che la piccola fosse realmente sua figlia. In quegli anni le notizie di gossip, retroscena e tipiche dinamiche da cronaca rosa si sprecarono, ma la coppia col tempo è riuscita a trovare la stabilità genitoriale in funzione di una crescita sana e amorevole per la piccola Pia.

In particolare negli ultimi anni, Mario Balotelli e Raffaella Fico hanno imparato a coltivare il rapporto da genitori al di là dei dissapori sentimentali del passato. Il calciatore ha riscoperto la bellezza di essere genitore e passa sempre più tempo con la piccola Pia. A testimoniare l’armonia ritrovata sono da menzionare alcune occasioni raccontate sui social, come l’ultima festa di compleanno. Lo scorso mese di dicembre infatti la figlia di Mario Balotelli e Raffaella Fico ha festeggiato il 12esimo compleanno con entrambi i genitori al seguito. Il tutto è stato documentato sui social ed è lampante il rapporto rinnovato sia tra gli ex compagni che in riferimento alla piccola Pia.

