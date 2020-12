Mario Balotelli ed Enock, video scherzo Iene/ La “vendetta” al matrimonio dell’amico

Per Mario Balotelli e il fratello Enock è arrivato il momento della vendetta. Non usano mezzi termini Le Iene per descrivere il motivo dietro lo scherzo realizzato con l’aiuto del “solito” Sebastian Gazzarrini. D’altronde in questi casi vige il detto “occhio per occhio, dente per dente”. Tanto SuperMario, quanto il fratello Enock, sono stati buggerati dalle Iene proprio grazie all’ausilio del loro amico. E dopotutto si sa: la vendetta è un pasto che va servito freddo. Quale occasione migliore, dunque, per “regolare i conti” in occasione del matrimonio del loro amico? Nel video di anticipazioni fornito dalla trasmissione di Italia Uno la scena si sposta in quello che è il momento clou di ogni ricevimento nuziale: il taglio della torta. Già, peccato che a dover portare la torta agli sposi siano proprio Mario ed Enock. Risultato? La torta finisce nel laghetto…

MARIO BALOTELLI E IL FRATELLO ENOCK: SCHERZO IENE AL MATRIMONIO DELL’AMICO

Dalle anticipazioni non è ben chiara la dinamica dell’errore madornale. E cioè se i due ragazzi abbiano inscenato una clamorosa gaffe oppure abbiano dato vita ad una sorta di colluttazione al termine della quale ad aver avuto la peggio è stata la torta. Quel che è certo è che in sottofondo già si possono sentire le urla di disperazione degli oltre 300 invitati che hanno assistito increduli alla scena. Pur mettendo al bando ogni superstizione, provate ad immaginare lo stato d’animo degli sposi che hanno visto affondare la loro torta nuziale, interpretando il tutto come un segno funesto sulla loro unione. A parziale discolpa da segnalare il tardivo pentimento di Enock, giunto al punto di voler mandare all’aria lo scherzo. Ma ormai, come gli ripetono in auricolare, ci si è spinti troppo oltre per tornare indietro. L’ora della vendetta è arrivata: come andrà a finire?



© RIPRODUZIONE RISERVATA