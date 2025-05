Da sempre al centro delle cronache e dei gossip, soprattutto durante la sua permanenza in squadre di Serie A e al Manchester City, Mario Balotelli si è, negli ultimi anni, allontanato dal mondo dello spettacolo, lasciando la sua vita privata un po’ da parte rispetto a ciò che campeggia sui giornali scandalistici. Forse perché, all’alba dei 35 anni, vuole godersi in privato la sua vita sentimentale. Al di là del suo “ritiro” a vita privata, cosa sappiamo dell’aspetto sentimentale dell’ex calciatore del Brescia? E soprattutto, quello che tutti si chiedono… Mario Balotelli ha una fidanzata? L’ex attaccante del Milan e di altri illustri club è stato paparazzato qualche mese fa con Raffaella Fico, la sua ex fidanzata e mamma della sua prima figlia, Pia.

I due sono stati fotografati insieme per le strade di Manchester. L’ultima relazione confermata di Mario Balotelli risale all’estate del 2023: per questo le foto in compagnia di Raffaella Fico hanno fatto esplodere il gossip. C’è chi ha immediatamente parlato di un ritorno di fiamma con la splendida modella, anche se non è mai stata confermata una nuova liason tra i due, anzi. Raffaella, che era legata con l’imprenditore Piero Neri fino a qualche mese fa, sembrerebbe essere ora single. E proprio questo ha fatto pensare che tra loro potesse esserci nuovamente un amore.

Mario Balotelli ha una fidanzata? La storia con la misteriosa bionda due anni fa

In conclusione, dunque, non sappiamo se Mario Balotelli sia o meno fidanzato in questo momento: conosciamo infatti pochi dettagli sulla vita sentimentale del calciatore in questi ultimi anni. La sua ultima relazione confermata è quella con Cecilia, una ragazza bionda della quale non si conoscono molti dettagli. La storia con Cecilia era cominciata dopo le nozze saltate con Francesca Monti, alla quale è stato legato due anni. Una storia che sembrava destinata a durare e che invece si è spenta improvvisamente.