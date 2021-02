Mario Balotelli, il cuore batte per Nicole Mazzocato?/ Scocca la scintilla…

Nuovo amore per Mario Balotelli? Il calciatore continua ad essere il protagonista di gossip e indiscrezioni. Pur essendo molto riservato, il calciatore è il protagonista di una chicca di gossip lanciata dal settimanale Chi nel numero in edicola. Secondo quanto si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini, il cuore di Mario Balotelli sarebbe tornato a battere per la bellissima Nicole Mazzocato. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne avrebbe fatto breccia nel cuore di Balotelli il quale, tuttavia, continua a custodire gelosamente la propria privacy evitando di parlare della propria situazione sentimentale. Tuttavia, a quanto pare, tra i due, pare sia scoccata la famosa scintilla. Sui profili Instagram di Balotelli e della Mazzocato, per il momento, pare non ci siano indizi. Entrambi eviterebbero di parlare del proprio privato, ma secondo Chi, sarebbe scattata la scintilla.

MARIO BALOTELLI E NICOLE MAZZOCATO, TUTTO TACE SUI SOCIAL

Non è la prima volta che il nome di Mario Balotelli viene accostato a quello di Nicole Mazzocato. Già lo scorso gennaio, alcuni rumors volevano l’ex calciatore e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne molto vicini. Oggi, a riportare a galla la notizia è il settimanale Chi secondo cui il cuore di Balotelli batterebbe proprio per la bellissima Nicole. Dai social, però, non arriva alcun indizio sulla presunta frequentazione tra i due. Le ultime foto pubblicate dalla Mazzocato riguardano il suo lavoro così come le ultime storie. Anche Balotelli non ama condividere la propria vita privata sui social preferendo mantenere la propria pricavy. Il gossip lanciato da Chi, dunque, si rivelerà infondato? Al tempo l’ardua sentenza.



