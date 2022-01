Mario Balotelli in Nazionale? Mancini ci pensa/ Enock: “Fagli vedere che fame hai”

Mario Balotelli torna in Nazionale? L’indiscrezione clamorosa è circolata nelle ultime ore. A riportarla la Gazzetta dello Sport, secondo cui starebbe prendendo corpo l’ipotesi che l’attaccante venga convocato dal commissario tecnico Roberto Mancini per lo stage che l’Italia sosterrà la settimana prossima, in concomitanza con lo stop della Serie A. Ma solo lunedì sarà possibile capire se questa che riguarda l’attaccante dell’Adana Demirspor, in Turchia, è solo una suggestione ed è destinata a restare tale o può trasformarsi in qualcosa di più, assumendo i contorni della realtà.

Mario Balotelli vuole tornare in Nazionale/ "Se Mancini chiama vengo a piedi"

Pare che l’idea del ct sia legata al rendimento del calciatore, che sta attraversando un buon momento sotto la guida di Montella: ha segnato 8 gol in 20 presenze. Dopo essere guarito dal Covid, Balotelli è stato protagonista anche nella partita contro il Karagumruk, segnando un gol all’83’, praticamente un minuto dopo il suo ingresso in campo.

"Mio fratello Mario Balotelli? Qualcuno non lo vuole in Nazionale"/ Enock: "Mancini…"

IL FRATELLO DI BALOTELLI “SO QUANTO CI TIENI…”

Mario Balotelli potrebbe essere la sorpresa che il ct della Nazionale potrebbe regalare nei prossimi giorni. La batteria di attaccanti è ridotta al minimo, in una fase peraltro di transizione generazionale, dunque Roberto Mancini potrebbe decidere di giocarsi questa carta, del resto per Balotelli ha sempre nutrito stima. Nella difficile primavera che si avvicina per i campioni d’Europa, con il doppio spareggio all’orizzonte per la qualificazione ai Mondiali di Qatar ’22, cresce questa voce.

Lui ci spera, di sicuro ci crede il fratello Enock, che su Instagram ha pubblicato una foto di Super Mario con la maglia azzurra e la scritta: “Io so quanto ci tieni a questa maglia. Ora fagli vedere la fame che hai“. L’ultima apparizione di Mario Balotelli con la maglia azzurra risale comunque al settembre 2018, quando l’Italia pareggio 1 a 1 contro la Polonia in Nations League. Era primavera anche quell’anno e Mancini lo aveva richiamato in Nazionale una prima volta dopo un allontanamento durato quattro anni, dai Mondiali 2014.

Ainett Stephens: "Con Mario Balotelli sana amicizia"/ "No flirt, siamo come fratelli"

© RIPRODUZIONE RISERVATA