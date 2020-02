Mario Balotelli indagato per violenza sessuale/ Audio: “Mi fece prendere la pillola”

Il caso della ragazza che ha denunciato Mario Balotelli per violenza sessuale si fa sempre più complesso. Alla vicenda del presunto abuso si aggiunge quella relativa alla paura di una gravidanza indesiderata. La vicenda risale all’estate del 2017, quando la ragazza aveva 16 anni. L’attaccante del Brescia l’accusa di essersi inventata tutto per estorcergli 100mila euro con la minaccia di rivelare tutto ai giornali scandalistici. E oltre alla giovane, nei guai è finito pure l’avvocato Roberto Imparato, che rischia il processo per estorsione. Ma in parallelo a questa vicenda c’è l’inchiesta della Procura di Brescia per violenza sessuale. La giovane ha fornito un racconto dettagliato ai carabinieri il 15 gennaio 2018. Come riportato dal Corriere della Sera, ha raccontato che Balotelli il 26 luglio 2017 l’avrebbe costretta a due rapporti nel privé dell’High Club di Nizza, città dove all’epoca giocava, e nella spiaggia privata del locale. «Gli ho chiesto di smetterla ma lui ha continuato. Solo dopo che l’ho ripetuto più volte ha smesso», ha dichiarato la ragazza.

“MARIO BALOTELLI MI FECE PRENDERE LA PILLOLA”

Ma nella denuncia c’è anche un episodio che non era emerso finora. Lo riporta il Corriere della Sera: il giorno dopo Mario Balotelli avrebbe contattato la ragazza. «Mi ha chiesto di andare al più presto in una farmacia per assumere una pillola contraccettiva. L’ho assecondato. Ero molto scossa e spaventata», ha raccontato. La ragazza ha precisato che, essendo minorenne, il medicinale è stato acquistato da una sua amica che aveva già compiuto 18 anni. E dopo aver assunto il farmaco, avrebbe inviato una foto della pillola che aveva ingerito, proprio come le avrebbe chiesto il calciatore. Agli atti dell’indagine per estorsione, di cui si sta occupando la Procura di Vicenza, ci sono le registrazioni di una decina di telefonate fornite in buona parte dagli indagati. Alcune di queste svelano la voce di un uomo che sembra quella di Balotelli. In uno degli audio la ragazza dice: «Non posso dire niente a mia mamma, niente a mia zia… io sto male». Il calciatore sembra comprensivo, ma fermo nella convinzione che quelli fossero rapporti consensuali. «Se con quell’atto lì ti ho fatto male, non era per farti male. Magari non me ne sono reso conto, quindi se è così ti chiedo scusa ma di sicuro non ti ho obbligata».

MARIO BALOTELLI E IL TENTATIVO DI ACCORDO

Dalla voce che sembra essere quella di Mario Balotelli si sente replicare più volte che non ha picchiato la ragazza. «Non è vero», «Non ti ho picchiata», «Dopo tutto questo tempo, vieni a dirmi queste cose?». In quelle registrazioni, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, è la presunta vittima a incalzare il calciatore. «Che poi ti dicevo sempre di smetterla, di smetterla, di smetterla e non ce la facevo…». E lui replica: «Allora, quando ti ho vista che ti faceva male ho smesso». Ma in questa vicenda entra anche la conversazione tra l’avvocato Roberto Imparato e un legale di Balotelli, da cui emerge che inizialmente il calciatore sembrava disposto a pagare il silenzio della ragazza. «Lui mi dice… mi ha parlato di 30 mila euro che è disposto a dare in unica tranche, però vuole che ci sia l’impegno che anche la mamma (della ragazza, ndr)… di non infastidirlo più». L’entourage di Balotelli, dunque, avrebbe sondato la possibilità di un accordo, ma a patto che ci fosse la garanzia che si chiudesse la vicenda.



